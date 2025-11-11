¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y dónde verlos?

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

La Liga BetPlay llega al cierre del todos contra todos. Este jueves se jugará la última jornada de la fase regular del campeonato colombiano, en la que no dsolo se definirán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, sino también los dos que tendrán el beneficio del punto invisible.

Los cinco equipos mejor ubicados en la tabla (Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima y Fortaleza) luchan por quedarse con la ventaja deportiva que da ser cabeza de serie, lo que les permitirá cerrar en casa los partidos decisivos.

También están en juego los dos cupos restantes entre los ocho mejores del semestre. América depende de sí mismo. El duelo entre Santa Fe y Alianza en El Campín -rivales directos- será clave. También están con vida Águilas y Once Caldas.

La fecha 20 se disputará en dos días diferentes. Dos partidos se jugarán este miércoles, aunque sin incidencia alguna en la tabla de posiciones. Los ocho encuentros restantes se realizarán el jueves de manera simultánea, a partir de las 7:00 p. m..

Una vez finalicen los compromisos de la última fecha, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizará el sorteo de los cuadrangulares semifinales. El evento está programado para las 9:15 p. m. de este jueves y definirá los integrantes de los grupos A y B, además del orden de los partidos.

El sorteo se transmitirá en vivo por Win Sports+, canal oficial del Fútbol Profesional Colombiano. Allí se conocerán los caminos que deberán recorrer los equipos clasificados en busca de un lugar en la gran final de la Liga BetPlay II-2025.

Así se jugará la fecha 20

Miércoles 12 de noviembre

La Equidad Vs. Pereira (4:00 p.m.)

Boyacá Chicó Vs. Millonarios (8:20 p.m.)

Jueves 13 de noviembre

Llaneros Vs. Envigado (7:00 p.m.)

Santa Fe Vs. Alianza (7:00 p.m.)

Águilas Doradas Vs. Tolima (7:00 p.m.)

Medellín Vs. América (7:00 p.m.)

Unión Magdalena Vs. Fortaleza (7:00 p.m.)

Pasto Vs. Bucaramanga (7:00 p.m.)

Cali Vs. Once Caldas (7:00 p.m.)

Junior Vs. Nacional (7:00 p.m.)

