James Rodríguez no ha podido entrenarse con sus compañeros de Minnesota United, ¿por qué?

El club que hace las veces de local en Saint Paul comenzará su temporada regular de la MLS el sábado 21 de febrero de 2026.

Daniel Montoya Ardila
16 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
James Rodríguez firmando una camiseta de la selección de Colombia a un aficionado de Minnesota United en Estados Unidos.
Foto: Minnesota United
¿Cuándo debutará James Rodríguez con su nuevo equipo? El futbolista colombiano lleva 10 días como jugador del Minnesota United de la MLS, pero aún no ha podido entrenarse con el resto de sus compañeros.

¿La razón? El ex Real Madrid y Bayern Múnich aún no cuenta con el permiso de trabajo que le permite hacer parte de los entrenamientos colectivos. Aunque se mantiene bajo las órdenes del cuerpo técnico, su día a día, hasta ahora, lo pasa con trabajos individuales.

Esta situación le ha impedido al “10″ de la selección de Colombia y de Minnesota United participar de los partidos amistosos del equipo. Desde que James llegó, el 6 de febrero de 2026, el conjunto estadounidense ha disputado tres compromisos preparatorios: ha ganado uno, perdido otro y empatado el otro.

¿Cuándo comienza la MLS de Estados Unidos?

Aunque el segundo máximo goleador de la Tricolor no pudo ir ni al banco de suplentes en ninguno de esos partidos, sí pudo acompañar al cuadro y hasta tener su primer contacto directo con la afición de Minnesota United.

Respecto a encuentros oficiales, la Major League Soccer (MLS), primera división estadounidense, comenzará su temporada regular 2026 el sábado 21 de febrero. Ese mismo día el equipo de James debutará contra Austin FC.

Este cotejo será a las 8:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver desde el país a través de la señal vía streaming de Apple TV. Esta es la plataforma que tiene los derechos de televisión de la MLS y los reproduce en Latinoamérica.

¿Cómo funciona la MLS?

La temporada regular de la MLS está compuesta de 30 clubes y cada uno juega un total de 34 partidos. Vale la pena aclarar que el campeonato está dividido en dos: Conferencia Este y Conferencia Oeste, como en la NBA.

Los siete mejores de cada conferencia avanzan a los playoffs acompañados de un conjunto más que se decide en un partido del octavo contra el noveno. A partir de allí se establecen cruces de una serie al mejor de tres partidos.

A partir de semifinales, o lo que los estadounidenses llaman finales de conferencia, el ganador se decide a partido único. Un sistema de eliminación que se repite en la gran final y determina el campeón de la MLS Cup 2026.

¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE.

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

