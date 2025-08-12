María Fernanda Timms voló en Chengdú: primer oro para Colombia en los World Games

La colombiana se impuso en la vuelta al circuito y lideró un arranque histórico para el país en patinaje, que cerró la primera jornada con tres medallas en esta disciplina. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la jornada inaugural del patinaje de velocidad, María Fernanda Timms Ariza brilló en la vuelta al circuito, superando a la belga Fran Vanhoutte y a la alemana Anna Schimek. Fue un triunfo contundente y especial: el primero para Colombia en esta edición y el primero de su carrera en este evento.

La fiesta continuó en la misma pista. En la prueba masculina, Jhon Edward Tascón se llevó la plata detrás del español Jhoan Sebastián Guzmán, mientras que el bronce fue para el francés Yvan Sivilier.

En los 10.000 metros puntos, Gabriela Isabel Rueda estuvo muy cerca del oro: dominó gran parte de la competencia, sumando 10 puntos en los primeros 5.600 metros, pero en la última vuelta cedió ante la francesa Marine Lefeuvre, quien cerró con 11 unidades. La ecuatoriana Gabriela Vargas completó el podio. El colombiano Juan Jacobo Mantilla finalizó noveno en esta misma prueba.

El buen arranque no quedó solo en el patinaje. En squash, el experimentado Miguel Ángel Rodríguez aseguró la medalla de bronce al imponerse 3-1 sobre el suizo Dimitri Steinmann. Un resultado que ratifica su vigencia y calidad en el circuito internacional.

La primera jornada cerró con un balance de cuatro medallas: un oro, dos platas y un bronce. Más allá de las cifras, la combinación de figuras consolidadas y nuevas promesas confirma que Colombia avanza con paso firme, dejando huella en uno de los escenarios más exigentes del deporte mundial.

Este miércoles 13 de agosto el patinaje volverá a la acción con los 100 metros carriles y los 15.000 metros eliminación, donde la delegación nacional buscará ampliar la cosecha.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador