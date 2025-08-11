Así va el medallero de los Juegos Panamericanos Junior: Colombia es tercera

Las hermanas Queen Saray y Lizsurley Villegas, figuras del BMX Freestyle en Colombia. Foto: MinDeporte

La delegación colombiana tuvo un buen desempeño este lunes en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que se disputan en Paraguay. En la segunda jornada de competencia, el equipo nacional cerró con un balance de cinco medallas de oro, tres de plata y siete de bronce.

La pista del BMX Freestyle Park fue escenario de una de las jornadas más gloriosas para el país. Primero, las gemelas Villegas se encargaron de encender la fiesta con el uno y dos, y más tarde, Saúl Hernández coronó la tarde con un oro que hizo vibrar a toda la delegación.

En el Park femenino, el espectáculo lo dieron las hermanas Villegas. Queen Saray Villegas brilló con una rutina que le valió 81.67 puntos, la medalla de oro y el cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su hermana Lizsurley Villegas se quedó con la plata (76.00 pts). El bronce fue para la chilena Catalina Henríquez (72.67 pts).

Luego llegó el turno de los hombres. Saúl Hernández salió a la pista con determinación y, con una ejecución impecable y audaz, alcanzó 92.67 puntos, superando al argentino Manuel Turone (91.00 pts) y al brasileño Davi Gibim (79.67 pts). Su victoria le aseguró el oro y el pase a las justas de Lima 2027.

Más tarde, la judoca colombiana Heydi Santillana vivió una jornada soñada en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar la medalla de oro en la categoría -70 kg femenino y asegurar su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La lucha por el oro fue contra la brasileña María Oliveira. Santillana, concentrada y serena, controló cada intento de ataque de su rival, dominó los grips y supo desgastar a su rival hasta encontrar el momento perfecto para ejecutar el movimiento que le dio la victoria.

Las medallas conquistadas este lunes le permitieron a la delegación colombiana acomodarse en el tercer lugar del medallero de Asunción 2025, que tiene como líder a Brasil, que acumula 41 medallas, 22 de oro, nueve de plata y 10 de bronce. El segundo lugar, por ahora, le pertenece a Chile, con 16 preseas, siete de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

Así quedó el medallero de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025:

