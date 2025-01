James Rodríguez: presidente del Rayo Vallecano sigue lamentando su salida

Este sábado, el volante colombiano James Rodríguez marcó el gol del triunfo de León sobre Juárez, por la Liga MX. EFE/ Luis Ramírez Foto: EFE - Luis Ramírez

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró este domingo que James Rodríguez es “un futbolista de talla mundial”, aunque admitió que el colombiano, por circunstancias del juego que practican, “no ha encajado como todo el mundo quisiera”.

James Rodríguez llegó al Rayo el 26 de agosto de 2024 y no tuvo protagonismo en el campo. Con apenas 203 minutos de juego repartidos en siete encuentros (seis de Liga y uno de Copa del Rey), solo dos de titular, no tuvo la posibilidad de mostrar el talento que ha caracterizado su carrera.

Apenas cuatro meses y medio después, el pasado 13 de enero, fue traspasado al Club León de México, en donde debutó y en dos partidos ha sido figura y a contribuido a las victorias de su equipo ante Atlas de Guadalajara y Bravos de Juárez.

“Hemos tenido la suerte de tener en el Rayo Vallecano a un futbolista de la talla mundial de James. Por circunstancias en nuestro sistema de juego no ha encajado como todo el mundo quisiéramos y nada, desearle la mejor de las suertes tanto en León como en el próximo Mundial de Clubes y en el próximo Mundial de selecciones siempre que no juegue un equipo español o contra la selección española”, dijo Presa, en declaraciones a Movistar Plus, antes del partido contra el Girona.

En su dilatada carrera, que comenzó en Envigado en 2006, James Rodríguez ha pasado además por Banfield de Argentina, Porto de Portugal, Mónaco de la liga francesa, Real Madrid de España, Bayern Múnich de Alemania, Everton de Inglaterra, Al Rayyan de Catar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España y ahora León de México.

En 513 partidos ha marcado 132 goles y dado 154 asistencias. Ha ganado 26 títulos. Además, con la selección de Colombia de mayores ha disputado 110 encuentros, con 29 anotaciones y 36 asistencias.

Mundial de clubes 2025, el objetivo de James Rodríguez

Ahora en México, su presencia a revitalizado la liga y al menos en sus primeras dos actuaciones ha demostrado su valor. El técnico de León, Eduardo Berizzo, aseguró que está muy contento con el aporte de James, pero sobre todo con la actitud que tiene y la buena manero como se ha adaptado al plantel.

Este año los objetivos del mediocampistas de 33 años son asegurar con la selección tricolor la clasificación al Mundial de 2026 y tener una buena participación con su equipo en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, a mitad de año.

