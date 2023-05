James Rodríguez se confiesa: “No me arrepiento de nada”

El futbolista colombiano James Rodríguez, en entrevista con RCN. Foto: Captura de pantalla RCN

James Rodríguez, uno de los jugadores más talentosos y reconocidos en el país, habló con RCN sobre lo difícil que fue no haber ido al mundial de Catar, su carrera y el futuro inmediato. Aseguró que, pese a llevar más de un mes sin equipo, luego de romper su contrato con el Olympiacos, no se arrepiente de nada. Además, dijo que en sus planes todavía está jugar en Europa y prepararse para las eliminatorias del mundial de 2026.

“Yo no me arrepiento de absolutamente nada. Yo ya soy grande y sé qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal. No me lo tiene que estar diciendo nadie”, dijo el colombiano durante la entrevista, en la que también se refirió al Mundial de Catar, al que Colombia no clasificó.

El mediocampista confesó que sentía “tusa” al ver los partidos y que, muchas veces, veía equipos que no jugaban bien y se preguntaba cómo ellos sí habían llegado al mundial. También fue crítico con el rendimiento de la selección de Colombia durante las eliminatorias. “Hicimos las cosas mal, todo hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos, con tantos jugadores buenos que tenemos. Hay que asumir las responsabilidades de cada uno y aprender de todas estas cosas”, aseguró.

James Rodríguez sobre la selección de Colombia

A pesar de no tener equipo, James sigue entrenando para competir. Sobre la selección de Colombia dijo que se estaba preparando para las eliminatorias del Mundial de México-Estados Unidos-Canadá 2026, pero que no creía poder jugar los amistosos confirmados por la Federación, los próximos 16 y 20 de junio de 2023, contra las selecciones de Irak y Alemania, respectivamente.

“Para los amistosos es complicado porque acabé hace un mes. He estado entrenando, pero no es de la misma manera y hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar. Yo estoy pensando más en las eliminatorias que son septiembre, octubre y noviembre”, indicó el exjugador de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y Al Rayyan.

Su relación con Pékerman y Ancelotti

Sobre los rumores que hay alrededor de su difícil relación con los técnicos de los equipos donde ha jugado y su preferencia por entrenadores ‘paternalistas’, James habló sobre los dos técnicos más influyentes en su carrera: Carlo Ancelotti, con quien coincidió en el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton y José Néstor Pékerman, quien lo dirigió en su mejor momento en la selección de Colombia.

“Yo pienso que en el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero que sí tienen el manejo de grupo; te saben hablar, te saben llegar, son como padres para ti, y eso lo valoras más que cualquier otra cosa. Si te cuidan, si te protegen, tú lo vas a dar todo por ellos”, explicó.

La anécdota con Rafa Benítez

Mientras jugó en el Everton, de Inglaterra, donde Benítez era entrenador, James fue rápidamente descartado por el técnico español. Durante la entrevista con RCN confesó que el director técnico, desde el primer día, ya le había dicho que se buscara otro equipo. “Cuando yo llegué al Everton, el primer día me dice ‘vete porque ya tienes 30 años y yo quiero gente joven, que tenga energía’. Yo le dije bueno, está bien, no me iba a poner a pelear con él”, confesó.

James Rodríguez abandonó el Everton a finales de 2021 con destino al Al Rayyan, donde estuvo durante casi un año. En septiembre 2022 se fue a Grecia, a jugar en el Olympiacos FC, club con el que no pudo llegar a un acuerdo para renovar su contrato, hace poco más de un mes.

Benítez, por su parte, que había llegado al equipo como remplazo de Carlo Ancelotti, fue despedido pocos meses después de que James abandonara el club, a causa del mal rendimiento del equipo, que se encontraba a solo seis puntos del descenso de la Premier League.

¿James podría llegar al fútbol colombiano?

En los planes del jugador no está regresar todavía al FPC. Sin embargo, aseguró que no le cierra las puertas a esa posibilidad. “Uno no le puede cerrar las puertas a nadie”, comentó el colombiano. También dijo que desde niño siempre había soñado con jugar en el fútbol colombiano. “¿Por qué no lo puedo jugar ahora?”, comentó.

De hacerlo, dijo que jugaría en un equipo de Medellín, la ciudad que lo acogió desde muy pequeño o quizás en el Deportes Tolima, equipo en el que soñó con jugar cuando era un niño. Confesó que veía el FPC cuando tenía tiempo o cuando la diferencia de horario se lo permitía.

Sobre su vida personal

Al respecto de su vida privada, el jugador aseguró que no sabe por qué genera tantas opiniones divididas, pues había quienes lo quieren y quienes “le tiran mucho hate”. También aseguró que, a pesar de las críticas, era una persona comprometida y profesional. “En mi trabajo soy súper profesional, así muchos duden. A mí no me importa lo que se diga afuera, no me importa lo que se hable, yo sé lo que yo soy y lo que puedo dar”, aseveró.

El futbolista quiere seguir jugando en Europa, pero su prioridad era llegar a un equipo donde pueda tener minutos y jugar. “Yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando, el mercado está quieto, los equipos no han planificado la siguiente temporada. Yo creo que se empezará a mover en junio, julio. Vamos a ver quién quiere al 10″, dijo.