Presidente de LaLiga en España se arrepintió a medias: “No quería criticar a Vinicius”

El presidente de la Liga española (LaLiga), Javier Tebas, afirmó este jueves que no pretendía “criticar a Vinicius” con su tuit dirigido al futbolista, al que consideró un “jugador diferente” que es “un activo importantísimo de su club y de LaLiga”.

“Yo no quería criticar a Vinicius”, aseguró Tebas en una rueda de prensa, considerando que “mi frustración fue mi error, entiendo que Vinicius esté frustrado porque no entiende de competencias, pero también yo estoy frustrado porque las conozco y no había sanciones”.

Tebas dijo que no ha hablado con Vinicius, pero que está dispuesto a hacerlo y que le diría “‘perdona si te ofendiste, pero no quería acusarte’ y volvería a explicarle, le diría que tengo una frustración como él”.

Tebas suscitó una polémica con una reacción a las críticas de Vinicius a la Liga, al pedir en un tuit al jugador que “antes de insultar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente”, aludiendo al reparto de competencias a la hora de poder sancionar.

“Es un gran jugador”

Tebas recordó que la capacidad sancionadora es de la Federación Española de Fútbol y volvió a pedir tener capacidad de castigo.

“Queremos competencias porque con competencias estamos seguros de que en meses resolvemos este problema”, añadió Tebas.

El presidente de LaLiga recordó que cuando llegó a la presidencia de la competición en 2013 en los estadios “se cantaba coreadamente gritos racistas, gritos homófobos. Recuerdo gritos de ‘Messi subnormal’ contra los discapacitados intelectuales”.

“Nos empeñamos desde LaLiga que eso tenía que desaparecer de los estadios y lo hicimos”, indicó Tebas, insistiendo en que “estamos muy concienciados de que Vinicius está siendo objeto de insultos porque es un gran jugador” y genera envidia.

El presidente de LaLiga se quejó de no haber tenido acompañamiento de otras instituciones en sus denuncias a la justicia por actos racistas en los estadios, especialmente en el caso del brasileño.

“En todas estas denuncias hemos sido siempre solos, no nos ha acompañado ninguna institución y en el caso de Vinicius ni siquiera el Real Madrid”, explicó Tebas, después de que el club blanco acusara a LaLiga y a la Federación de pasividad.

“Vinicius será Balón de oro”

Tebas, cuya organización ha puesto varias denuncias por casos relacionados con Vinicius, recordó que en un partido en Mallorca denunció unos insultos hacia el jugador, de los que no se había dado cuenta ni el propio futbolista.

“Vinicius es un jugador diferente que no es habitual. Estoy casi convencido de que va a ser Balón de Oro en un futuro”, añadió Tebas deseando que siga en el campeonato español porque “pienso que es un activo importantísimo de su club y de LaLiga”.

“Desde que estamos viendo esta situación hemos puesto especial vigilancia en partidos de Vinicius fuera de casa”, afirmó Tebas en referencia a estar más atentos a posibles insultos para denunciar.

El presidente de LaLiga admitió estar preocupado por cómo puede influir lo ocurrido en la imagen del campeonato español, pero insistió en que “España no es un país racista y el fútbol español no es racista”.

“Es un golpe que hemos recibido, pero no vamos a estar llorando, sino a trabajar para recuperar la reputación que hayamos podido perder. No corresponde a la realidad”, añadió Tebas, que cree que esta polémica no afectará a la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030.

“Espero que no tenga consecuencias, estamos demostrando lo que estamos haciendo y mejoraremos, no creo (que tenga consecuencias), quedan muchísimos años”, dijo Tebas.

