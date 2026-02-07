Jhon Arias, a Palmeiras: es oficial y así lo anunció el gigante del fútbol de Brasil

Jhon Arias apenas duró seis meses en Inglaterra. Ahora regresa a Brasil, pero a Palmeiras. Foto: Palmeiras, vía X

Es oficial: Jhon Arias vuelve a Brasil. Tras meses de rumores, ofertas y versiones cruzadas, el colombiano dejó Wolverhampton Wanderers y se conviertió en nuevo jugador de Palmeiras.

El extremo de 28 años firmó hasta diciembre de 2029, en una operación cercana a los 25 millones de euros que cierra uno de los movimientos más comentados del mercado entre Brasil e Inglaterra.

Na estica pra representar o Verdão! 🤩



Garanta o manto mais lindo do mundo em https://t.co/Ygw0lQOeOt! ✅ pic.twitter.com/YxiBPi9PR6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Jhon Arias priorizó el Mundial y a la selección de Colombia

La decisión tiene un trasfondo deportivo claro. Arias priorizó continuidad y protagonismo a pocos meses del Mundial de 2026, torneo en el que espera estar con la selección de Colombia, en la que es uno de los fijos en el proceso de Néstor Lorenzo.

Su presente en la Premier League no terminó de despegar y el contexto colectivo de Wolves —colero del campeonato— nunca potenció su talento.

Fala com a torcida que canta e vibra, Jhon Arias! 🎙️ pic.twitter.com/7bDVUqWoko — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

El balance en Inglaterra quedó corto frente a las expectativas: 26 partidos, dos goles y una asistencia. Cifras discretas para un jugador que había llegado con cartel de figura desde Brasil. La adaptación fue compleja y, aunque tuvo destellos, nunca logró consolidarse como titular indiscutido en un equipo que ha pasado la temporada entera luchando en el fondo de la tabla.

Así fue el breve paso de Jhon Arias por la Premier League

Su llegada a Europa se había formalizado el 24 de julio de 2025, cuando firmó por cuatro años con opción de uno más. La operación rondó los 20 millones de euros y en ella participaron con derechos económicos tanto Fluminense como Patriotas. Debutó en un amistoso ante Girona el 3 de agosto, incluso marcando gol, una señal temprana que ilusionó a los hinchas ingleses.

Su estreno oficial en liga llegó el 16 de agosto de 2025, ingresando desde el banco en la dura derrota 4-0 frente al Manchester City. Más adelante anotó su primer gol oficial en la victoria 3-0 contra West Ham United, pero esos momentos no alcanzaron para cambiar el rumbo colectivo ni su lugar dentro del equipo.

El Brasileirao siempre quiso a Arias de vuelta

Mientras tanto, desde Brasil crecían las versiones sobre un posible regreso. Arias siempre desmintió los rumores en un inicio, pero con el paso de las semanas la postura cambió. Palmeiras insistió, mejoró su oferta y terminó convenciendo tanto a Wolves como al jugador. Incluso rechazó propuestas de otros clubes brasileños, como Flamengo, antes de dar el sí definitivo.

El movimiento no cayó del todo bien en Río de Janeiro. En Fluminense, Arias era ídolo absoluto. Lo tenía todo y se fue persiguiendo el sueño europeo. Como ese camino no resultó como esperaba y el club carioca no ejecutó una recompra, ahora su regreso a Brasil se da con la camiseta de un rival directo, lo que ha generado incomodidad entre parte de la afición tricolor.

𝓐𝓵𝓿𝓲𝓿𝓮𝓻𝓭𝓮 𝓮 𝓲𝓶𝓹𝓸𝓷𝓮𝓷𝓽𝓮 🟢⚪ pic.twitter.com/9I79cTELix — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 7, 2026

Para Palmeiras, actual subcampeón de la Copa Libertadores, la llegada del colombiano es un golpe de autoridad en el mercado. Suma a un jugador probado en el fútbol brasileño, con experiencia internacional reciente y en plena madurez deportiva, listo para impactar de inmediato.

El 7 de febrero de 2026 queda marcado como el día en que se cerró el círculo. Arias deja atrás un paso turbulento por Inglaterra y regresa al escenario donde mejor supo brillar. Brasil vuelve a ser su casa, Palmeiras su nuevo reto y el Mundial, el gran objetivo que ordena todas sus decisiones.

