¿Jhon Arias, de regreso a Brasil? Un histórico estaría interesado en ficharlo

Jhon Arias no ha tenido un buen segundo semestre en Wolverhampton tras su salida de Fluminense y ser figura en el Mundial de Clubes. El volante ofensivo de la selección de Colombia llegó con grandes expectativas a una de las ligas más importantes del mundo, como la Premier League, pero los número, tanto colectivos como individuales, no lo han acompañado.

Por esa razón, a meses del Mundial 2026, el nombre de Jhon Arias vuelve a instalarse con fuerza en el radar del fútbol brasileño. Esta vez no es Fluminense, sino el interés concreto de Palmeiras, un club que no ha dejado de seguirle la pista desde que el colombiano brilló en Sudamérica y que ahora evalúa seriamente su regreso al país donde alcanzó su mejor versión.

La huella que dejó Arias en Brasil no fue menor. En Fluminense se consolidó como una de las piezas más determinantes del proyecto deportivo y su rendimiento alcanzó contribuyó a la obtención de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023, torneo en el que fue figura y protagonista del título. Ese rendimiento, y su actuación en el Mundial de Clubes, lo proyectaron al mercado internacional y abrió la puerta a su salto a Europa, concretado a mediados del año pasado con su llegada al Wolverhampton de la Premier League.

Sin embargo, la experiencia en Inglaterra no ha tenido el desarrollo esperado. El contexto del equipo ha sido determinante. Wolverhampton atraviesa una campaña adversa, último en la tabla y con apenas una victoria, un escenario que ha condicionado el rendimiento colectivo y, por extensión, el impacto individual del atacante colombiano. Arias solo ha podido marcar un gol, lejos de la regularidad y el peso ofensivo que mostró en Brasil.

Aunque el interés es del Verdao, Jhon Arias podría ver con buenos ojos la posibilidad de volver a una liga que ya conoce y dominó, pensando en el campeonato del mundo. El equipo, según la información de la prensa brasileña, también estaría siguiendo los pasos de Thiago Almada, quien ganó la Libertadores con Botafogo y no está disputando minutos con regularidad en Atlético de Madrid.

De acuerdo con la información que circula en Brasil, el club paulista ya había intentado fichar a Jhon Arias a comienzos del año pasado, cuando todavía pertenecía a Fluminense, sin lograr cerrar la operación. El desenlace fue su salida hacia Europa. Ahora, con el colombiano en Inglaterra y con un escenario distinto, Palmeiras vuelve a la carga.

Según reveló Globo Esporte, el club paulista ya está en conversaciones con Wolverhampton para explorar una posible transferencia y, en paralelo, también ha iniciado contactos con el entorno del jugador para conocer sus condiciones.

El informe del medio brasileño subraya que las negociaciones se encuentran en una etapa inicial, pero que existe la intención clara de avanzar. En ese contexto, el momento que atraviesa Wolverhampton aparece como un factor clave. El riesgo real de descenso del club inglés es visto por Palmeiras como una ventana que podría facilitar la operación y abrir la puerta a una salida anticipada del colombiano.

Mientras tanto, los números de Arias en la temporada reflejan la dificultad del escenario que le ha tocado afrontar. Ha disputado 22 partidos en total, 20 de ellos en la Premier League y dos en la Carabao Cup, acumulando 1.221 minutos en cancha. Su único gol llegó en la victoria 3-0 frente a West Ham.

Pensando en el Mundial 2026, ¿Jhon Arias debería buscar la salida del equipo inglés y considerar la oferta de un equipo como Palmeiras? La respuesta llegará en el transcurso de enero, mientras esté abierto el mercado de pases.

