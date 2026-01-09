Senegal, la primera selección clasificada a las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Ibrahim Mbaye (izq) y Krepin Diatta (der), jugadores de la selección de Senegal. Foto: AFP - GABRIEL BOUYS

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones comenzaron este viernes 9 de enero con el enfrentamiento entre Malí y Senegal. Los Leones de la Teranga se impusieron 1-0 contra Malí gracias a un solitario gol de Iliman Ndiaaye al minuto 27.

El tanto llegó tras un preciso centro rastrero y una serie de rebotes dentro del área, que dejaron el balón a merced del delantero senegalés. Con el arco vacío, el número 13 no dudó en rematar y así marcar el único gol del encuentro, asegurando la victoria de su equipo y su paso a las semifinales del torneo.

Además del gol, la primera mitad del encuentro tuvo otro de los momentos más destacados. Yves Bissouma, centrocampista de la selección de Malí, quien recibió una tarjeta amarilla al minuto 23, fue expulsado por doble amarilla al minuto 45+3.

Por ello, la selección de Malí tuvo que jugar toda la segunda mitad con un hombre menos y, además, estando por debajo en el marcador.

En la segunda mitad, aunque Malí intentó reaccionar, no logró convertir el gol que le permitiera llevar el partido al tiempo extra. Por su parte, la selección de Senegal, liderada por la estrella de Al-Nassr Sadio Mané, logró mantener su ventaja y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo.

Con este resultado, Senegal se convierte en la primera selección clasificada a las semifinales, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar la Copa Africana de Naciones y demostrando la efectividad de su ataque en los momentos clave del partido.

Ahora, el equipo senegalés espera conocer a su próximo rival, que saldrá del encuentro entre Egipto y Costa de Marfil, programado para este sábado 10 de enero a las 2:00 p.m.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones comenzaron el viernes 9 de enero con el encuentro entre Malí y Senegal, en el que los Leones de la Teranga se impusieron 1-0 y se convirtieron en la primera selección clasificada a las semifinales. El segundo partido de los cuartos de final será a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), Camerún y la anfitriona Marruecos.

La jornada del sábado 10 de enero continuará con dos encuentros más: a las 11:00 a.m., Argelia se medirá ante Nigeria, mientras que a las 2:00 p.m., Egipto enfrentará a Costa de Marfil, una de las selecciones favoritas para quedarse con el trofeo.

