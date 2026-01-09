En video: así fue el cruce picante entre Vinícius Jr. y Diego Simeone. “Te van a echar”

El triunfo del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid en la Supercopa de España quedó atravesado por un fuerte intercambio verbal entre el brasileño y el técnico argentino, captado por las cámaras. Foto: EFE - Kai Forsterling

El derbi madrileño volvió a demostrar que, incluso en un torneo de formato corto como la Supercopa de España en territorio árabe, que los enfrentamientos siempre son al límite y con polémicas.

El triunfo 2-1 del equipo blanco, que lo clasificó a una nueva final contra Barcelona, volvió a dejar de que hablar en el postpartido. Esta ocasión fue una escena de tensión entre Vinícius Júnior y Diego Simeone, un cruce verbal que se robó el foco y reavivó una rivalidad que ya venía cargada.

Desde lo futbolístico, el partido se inclinó temprano de lado del Real Madrid. Apenas a los dos minutos, Federico Valverde capitalizó el dominio inicial y abrió el marcador. El Atlético intentó ajustar líneas y responder desde la intensidad, pero sin lograr incomodar de manera constante. En el segundo tiempo, Rodrygo, con una aparición precisa al minuto 55, amplió la diferencia y pareció encaminar la clasificación. El descuento de Alexander Sørloth, tres minutos después, le dio algo de suspenso al cierre, aunque no alcanzó para cambiar el destino del duelo.

¿Qué pasó entre Vinícius Jr. y Diego Simeone?

Sin embargo, el partido empezó a jugarse en otro terreno. La tensión se desplazó del balón a los gestos, las palabras y las miradas, con Vinícius como protagonista central.

El primer foco de conflicto se produjo cuando el banco del Atlético reclamó un penal por una supuesta mano de Antonio Rüdiger. Según la versión que circuló desde el entorno colchonero y que fue recogida por la prensa española, Vinícius se acercó al área técnica rival y, con ironía, lanzó: “Sí, sí, les van a cobrar ese penal”. Ante la reacción de Simeone, el brasileño insistió: “Tranquilo, te lo van a pitar ahora”.

Lejos de apagarse, el intercambio fue escalando. Las cámaras de Movistar + captaron uno de los momentos más tensos del clásico, cuando Simeone se dirigió directamente a Vinícius con una frase que no tardó en viralizarse: “Te va a echar Florentino, acordate que te va a echar. Te va a echar, acordate de lo que te digo”. La respuesta del delantero del Real Madrid no fue verbal. Vinícius se dio vuelta y sonrió, un gesto que quedó registrado en vivo y que amplificó el impacto del cruce.

El conflicto volvió a aparecer en el segundo tiempo. Vinícius se acercó nuevamente al banco del Atlético y, casi en simultáneo, desde las tribunas comenzaron a escucharse insultos dirigidos al futbolista brasileño. Lejos de ignorar la situación, Simeone señaló hacia las gradas y le gritó: “Vini, escuchá, escuchá cómo te silban”. El gesto y la frase provocaron una reacción inmediata.

En ese momento, Xabi Alonso intervino y se acercó al técnico argentino para recriminarle su actitud. Minutos más tarde, cuando Vinícius fue reemplazado, el jugador se dirigió al árbitro y se quejó explícitamente por los comentarios de Simeone. El juez decidió amonestar a ambos, una sanción que buscó cerrar el episodio dentro del campo.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre le cruce de Vinícius y Simeone?

Tras el final del partido, las declaraciones mantuvieron el contraste. Consultado en conferencia de prensa, Simeone fue tajante: “No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”. Ante la repregunta sobre una de sus frases durante el partido, respondió con ironía: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

La postura del Real Madrid fue muy distinta. Xabi Alonso fue directo al ser consultado por el cruce: “Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no suelo dirigirme a ellos. Cuando escuché lo que le dijo, todavía me gustó menos. No es un ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y entender que lo que pasa en el campo tiene un límite”.

Para Vinícius, la última palabra no llegó en la cancha. El brasileño prolongó el cruce en redes sociales, comentando un video del intercambio con una frase punzante: “Has perdido otra eliminatoria”, acompañada de emojis. Un gesto que confirmó que el derbi no terminó con el pitazo final.

¿Cuándo es la final entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España?

El primer clásico de 2026 servirá para definir al nuevo campeón de la Supercopa de España. Este domingo 11 de enero, Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Alinma Stadium de Arabia Saudita para disputar el título del certamen.

Fecha: domingo 11 de enero

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Lugar: Alinma Stadium - Arabia Saudita

TV: Win Sports.

