IndyCar llegará a Barranquilla en 2028: fecha, recorrido y detalles de la histórica carrera

Juan Pablo Montoya a bordo, como en los viejos tiempos, del monoplaza con el que ganó las 500 millas de Indianápolis en el año 2000. Foto: Pony Malta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Barranquilla se prepara para hacer historia en el automovilismo mundial. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, confirmó oficialmente que la IndyCar llegará a la capital del Atlántico en abril de 2028, en un evento que marcará un antes y un después para el deporte colombiano y abriría la puerta para la llegada de otras grandes categorías internacionales.

La carrera será especialmente significativa porque se tratará de la primera prueba de IndyCar fuera de Estados Unidos y Canadá, países en los que tradicionalmente se ha desarrollado el campeonato. De esta manera, Barranquilla se convertirá en un nuevo destino para la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos y pondrá a Colombia en el mapa de los grandes eventos del automovilismo.

“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028 va a correr aquí, frente al río”, afirmó el alcalde de Barranquilla.

Lea: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II: así quedó tras finalizar la séptima fecha

Así será el circuito de IndyCar en Barranquilla

El trazado será un circuito urbano de 4,3 kilómetros y recorrerá algunos de los sectores más representativos de la ciudad. El proyecto contempla un recorrido por el Malecón y la vía 40, además de otras curvas y zonas que todavía se encuentran en fase de diseño.

Uno de los principales atractivos del escenario será su cercanía con el río Magdalena. “ya está en el diseño el trazado que será de 4.3 km, una parte por el Malecón, otra parte por la vía 40 y unas curvas que se están diseñando.Y yo creo que Barranquilla antes del 2028 es muy probable que tenga la primera prueba fuera de Norteamérica”, señaló Char.

La presencia del río, sumada a la transformación urbana que ha vivido Barranquilla en los últimos años, forma parte de la apuesta para convertir la carrera en un espectáculo que trascienda lo deportivo y genere un importante impacto turístico y económico.

Le puede interesar: Millonarios venció a Llaneros y se metió a los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II

Juan Pablo Montoya, clave para llevar la IndyCar a Colombia

En las gestiones para concretar la llegada de IndyCar también ha tenido un papel importante Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano con una de las trayectorias más destacadas en el automovilismo internacional.

Montoya es una referencia histórica de la categoría, en la que consiguió importantes triunfos, y su experiencia y cercanía con el campeonato han sido fundamentales dentro del proyecto. “Indycar solo está en Canadá y está en Estados Unidos y aldría por primera vez a Barranquilla. La referencia de Montoya es buena porque fue estrella de la Indycar”.

La realización de la carrera en 2028 también alimenta una ambición todavía mayor. Char aseguró que la llegada de IndyCar podría convertirse en una puerta de entrada para que la Fórmula 1 llegue a Colombia en el futuro. De hecho, el interés de la máxima categoría del automovilismo mundial en conocer el potencial de la ciudad y el atractivo del río Magdalena ha sido uno de los puntos destacados alrededor del proyecto.

Le recomendamos: Vuelta a España 2026, etapa 7: recorrido, planimetría, hora y dónde ver en Colombia

¿Qué es IndyCar y en qué se diferencia de la Fórmula 1?

La IndyCar es la máxima categoría de automovilismo de monoplazas en Estados Unidos. Aunque guarda varias similitudes con la Fórmula 1, existen diferencias importantes entre ambos campeonatos.

Una de las principales es que los equipos de IndyCar utilizan chasis idénticos, una característica que busca reducir las diferencias técnicas y hacer que la competencia dependa en mayor medida del rendimiento de los pilotos y los equipos. También existen diferencias en aspectos como los sistemas de seguridad, el combustible, los tipos de circuitos y los presupuestos.

Además, mientras la Fórmula 1 cuenta con escuderías que desarrollan sus propios monoplazas y compiten con diferentes soluciones tecnológicas, IndyCar apuesta por una mayor igualdad en el equipamiento. El campeonato también combina circuitos urbanos, trazados permanentes y óvalos, una de sus características más reconocidas.

Con la confirmación de la carrera para abril de 2028, Barranquilla comienza ahora el camino para preparar el circuito y todos los detalles logísticos de un evento que promete ser histórico. La ciudad será escenario de una de las categorías más importantes del automovilismo y Colombia tendrá, por primera vez, una cita de este nivel en su territorio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador