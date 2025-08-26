Así será la quinta etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

Así fue una de las mejores tomas de la cuarta etapa. Foto: EFE - Javier Lizon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El británico Ben Turner fue el gran protagonista de la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 este martes. El corredor del Ineos celebró con lágrimas su primera victoria en una grande tras imponerse en el esprint final de una jornada maratónica entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).

Turner demostró potencia y temple en los metros finales, superando al belga Jasper Philipsen, que volvió a quedarse a las puertas del triunfo.

El logro del británico fue uno de los más emotivos de la competencia hasta ahora, pues reflejó el esfuerzo de un ciclista que ha trabajado durante varias temporadas como gregario de lujo en su escuadra y que por fin tuvo su recompensa en la línea de meta.

🚀 ¡La etapa 4️⃣ nos regala una gran sorpresa con la victoria de Ben Turner!



❤️ ¡@davidgaudu arrebata La Roja a Jonas Vingegaard y presenta su candidatura a #LaVuelta25!



🎬 Revive los mejores momentos de la etapa 4️⃣ pic.twitter.com/kptdzcZBoJ — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2025

Así será el recorrido de la siguiente etapa de La Vuelta

La quinta etapa de la Vuelta a España 2025, este miércoles 27 de agosto, será una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros en Figueres, un trazado que recorrerá localidades como Cabanes, Peralada y Vilanova la Muga. Será un recorrido completamente llano, ideal para que los bloques más potentes y especializados en la disciplina marquen diferencias desde el inicio. La exigencia radicará en la altísima velocidad y en la precisión para ejecutar los relevos sin perder ritmo.

Aunque se trata de una jornada corta, podría ser determinante en la lucha por el maillot rojo. Los equipos con menor preparación en esta modalidad corren el riesgo de ceder segundos valiosos, mientras que las escuadras de mayor coordinación tendrán la oportunidad de catapultar a sus líderes en la general. El espectáculo estará garantizado en una prueba donde la estrategia colectiva contará tanto como la fuerza individual.

Cambios en la clasificación general

En la clasificación general se vivió un cambio trascendental: Jonas Vingegaard, hasta ahora líder, perdió el maillot rojo y cedió el puesto al francés David Gaudu, quien ahora encabeza la tabla con el mismo tiempo que el danés, pero favorecido por su mejor desempeño en las etapas anteriores. El del Groupama-FDJ firmó así un día histórico, poniéndose al frente de la carrera y desafiando el dominio que parecía consolidar el Visma.

Detrás de ellos aparece en la tercera posición el italiano Giulio Ciccone, del Lidl-Trek, a seis segundos del líder. Su constancia lo mantiene en la pelea por los primeros puestos, en una clasificación que está muy apretada y que promete emociones fuertes en los próximos días. Vingegaard, pese a ceder el liderato, sigue siendo el gran favorito, aunque la presión ahora se reparte entre varios aspirantes.

Por parte de los colombianos, Egan Bernal se consolidó en el cuarto lugar de la general, a solo 14 segundos de Gaudu. El del Ineos se muestra sólido en cada jornada, con sensaciones que recuerdan a su mejor versión y que lo mantienen como una carta seria en la pelea por el podio. Su regularidad es clave en un terreno que aún no ha mostrado las montañas, pero donde ya se empiezan a marcar diferencias.

Santiago Buitrago también destaca en el séptimo puesto, apenas a 16 segundos del líder, confirmando su crecimiento en las grandes vueltas. Más atrás, Harold Tejada marcha 22°, Sergio Higuita avanzó al 51°, Brandon Rivera se ubica 60°, mientras que Esteban Chaves y Juan Guillermo Martínez se encuentran en los puestos 117 y 119, respectivamente. La presencia colombiana sigue siendo numerosa y con dos corredores en el top 10, un motivo de ilusión para la afición.

Horario: quinta etapa Vuelta a España 2025

La quinta etapa de la carrera empieza temprano. La transmisión irá en Canal Caracol desde las 8:45 a. m. y en Caracol HD2 y ditu desde las 6:30 a. m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador