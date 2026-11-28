El hoy 10 de la tricolor tuvo una carrera cuya explosión requirió tiempo. Mientras los otros ya eran jugadores conocidos antes de cumplir los 20 años, habían integrado selecciones juveniles…

Edwin Cardona debutó como profesional a los 16 años; Juan Fernando Quintero, también a los 16, y James Rodríguez, a los 14. Tres futbolistas que han tenido el privilegio de vestir la camiseta número 10 de la selección de Colombia en la última década y que irrumpieron en el profesionalismo mucho antes que su actual dueño, Jhon Arias, quien lo hizo a los 20.

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El hoy 10 de la tricolor tuvo una carrera cuya explosión requirió tiempo. Mientras los otros ya eran jugadores conocidos antes de cumplir los 20 años, habían integrado selecciones juveniles e incluso, en algunos casos, habían debutado con la selección mayor, a esa misma edad el chocoano todavía no sabía lo que era jugar en Primera División.

Aquello no significa que su talento hubiese pasado inadvertido. Sus condiciones le permitieron ir al extranjero y aventurarse en el fútbol mexicano. Sin embargo, ni en los Xolos de Tijuana ni en los Dorados de Sinaloa encontró la oportunidad de estrenarse como profesional.

Felicidades a Jhon Arias campeón con Flu 👏🏽



🔙 Jhon Arias en 2020 con @AmericadeCali



📆 Debut: 25 Ene 🆚 Alianza

📆 Último Partido: 27 Dic 🆚 Santa Fe 🏆



➡️ De los 34 partidos que América jugó en 2020, Arias participo en 28 (15 titular y 13 suplente)



⚽ 1 Gol Vs 🆚 Aguilas pic.twitter.com/8yr3U3bjLl — Big Data América De Cali (@BigDataAmerica1) March 1, 2024

En 2017 regresó a Colombia para vincularse a Patriotas. Sin embarto, los boyacenses no tenían espacio en el plantel profesional y lo terminaron cediendo a Llaneros. El 17 de febrero de 2018, contra Fortaleza, debutó como profesional. Los primeros pasos del que hoy es, posiblemente, el mejor futbolista colombiano que milita en Sudamérica tuvieron lugar en el modesto equipo de Villavicencio.

Ya en 2019 se volvió titular en Patriotas, con el que, sin cifras goleadoras llamativas, exhibió condiciones que motivaron su préstamo al América de Cali. Con los escarlatas conquistó la Liga en 2020, aunque desde un papel secundario. Buscando mayor protagonismo, aterrizó en Santa Fe, equipo en el cual seis meses de continuidad le bastaron para despertar el interés de Fluminense, que lo fichó en agosto de 2021, en una operación que cambiaría su vida.

Su lugar en el mundo

Como el personaje de una novela que necesita recorrer distintos escenarios antes de encontrar el lugar al que verdaderamente pertenece, Arias encontró en Brasil su sitio en el mundo. Río de Janeiro no fue simplemente otra estación en su carrera, sino el escenario en el que todas aquellas condiciones, hasta entonces dosificadas, encontraron el contexto ideal para desarrollarse.

El colombiano no tardó en explotar y alcanzar los mejores registros de su carrera, especialmente a partir de abril de 2022, cuando Fernando Diniz asumió la dirección técnica de Fluminense. “Fue un verdadero premio en mi vida haber encontrado a Jhon Arias”, reconoció alguna vez el estratega brasileño.

Bajo su conducción, el Flu reunió una nómina excepcional. El argentino Germán Cano, a quien recordamos acá por sus pasos por el DIM, atravesaba una etapa de extraordinaria productividad goleadora; Paulo Henrique Ganso llevaba los hilos creativos del mediocampo, y Fábio aportaba su experiencia desde el arco. A ellos se sumó un Marcelo que había marcado época con Real Madrid, completando un equipo de ensueño en el que Arias era uno de los puntos más altos.

Ese 2023, conquistó el que hasta ahora es título más importante de su carrera al imponerse 2-1 sobre Boca Juniors en el Maracaná. A la consagración colectiva en la Copa Libertadores se sumaron varios reconocimientos individuales: integró el equipo ideal del certamen y de América, además de obtener el Balón de Bronce del Mundial de Clubes, cuya final perdió con Manchester City.

O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meia-atacante Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano.



Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou… pic.twitter.com/uibfXSZtWq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2025

El 2024 estuvo marcado por la irregularidad de Fluminense y la salida de Diniz. Sin embargo, ese mismo año el chocoano brilló en la Copa América y volvió a brillar después en el Mundial de Clubes de 2025, siendo la principal figura del mejor representante sudamericano del certamen. Sus lágrimas tras la eliminación en semifinales con Chelsea retrataron el profundo vínculo emocional que había desarrollado con la camiseta tricolor.

Sin saberlo entonces, a Arias apenas le quedaban unos días como futbolista de Fluminense. Su rendimiento en Brasil y con la selección despertó el interés europeo. Wolverhampton, de la Premier League inglesa, desembolsó 22 millones de euros por él. El 17 de julio disputó su último encuentro con el Flu. Se marchó como un ídolo.

La aventura inglesa estuvo lejos de responder a las expectativas. Su equipo quedó sumido en la zona de descenso y Arias no consiguió consolidarse como titular: Con apenas un gol en 23 partidos y el Mundial de 2026 en el horizonte, debía tomar una decisión, una que podía costarle el cariño cosechado durante cuatro años en Río de Janeiro.

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El precio de volver

Palmeiras puso sobre la mesa 25 millones de euros para repatriar a Arias. Fluminense, que tenía prioridad contractual para recuperarlo, ofreció 20 millones, insuficientes para satisfacer a Wolverhampton. Había manifestado que, de regresar a Brasil, su prioridad sería vestir nuevamente la camiseta del Tricolor carioca. Poco más de seis meses después, el destino sería otro.

En términos futbolísticos, la decisión le salió redonda. Aunque tuvo que soportar los silbidos de quienes alguna vez lo idolatraron en el Maracaná, Arias recuperó su nivel y llegó en plenitud al Mundial de 2026. Fue titular indiscutido para Néstor Lorenzo y uno de los puntos altos de una Colombia que se despidió prematuramente en octavos de final.

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Jhon Arias marcó el gol con el que Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial. / EFE Foto: EFE - AMY KONTRAS

Así como en Fluminense integró una nómina de ensueño, en Palmeiras encontró compañeros de una jerarquía sobresaliente. Desde la solvencia del defensor paraguayo Gustavo Gómez hasta el recorrido europeo de Andreas Pereira, pasando por los argentinos Agustín Giay y José Manuel López, quienes están en el radar de Lionel Scaloni.

Con semejante riqueza de individualidades, no sorprende que el Verdão haya alcanzado por segundo año consecutivo la final de la Libertadores. Arias tiene la chance de conquistar de nuevo el continente y dejar en otra institución brasileña una huella semejante a la que dejó en Fluminense, equipo al que, por esas ironías del fútbol, eliminó en semifinales.

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Y aunque haya perdido el cariño de la parcialidad tricolor, no parece haber perdido el suyo por la institución. Tras la clasificación, tuvo el gesto de acercarse a consolar a Nonato, quien había errado su penalti. Esa misma sensibilidad quedó reflejada en agosto, cuando un terremoto golpeó a nuestro país y entre las ciudades más afectadas estuvo Quibdó. En cuestión de horas, movilizó recursos y gestionó el envío de dos aviones con suministros, insumos médicos y profesionales de la salud.

Este sábado, el Palmeiras de Jhon Arias enfrentará en la final de la Copa Libertadores a Estudiantes de La Plata, que también cuenta con representación colombiana en el extremo vallecaucano Edwuin Cetré y el creativo antioqueño Miguel Monsalve, aunque ninguno es protagonista en el pincha. Sí o sí, en el Centenario de Montevideo, este fin de semana habrá manos colombianas levantando el trofeo más importante del continente.

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