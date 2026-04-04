Jhon Córdoba descrestó con un golazo al ángulo en Rusia: mírelo acá, en video

Jhon Córdoba es una de las figuras del FC Krasnodar de Rusia. Foto: FC Krasnodar

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Jhon Córdoba volvió a ser determinante en Rusia. El delantero colombiano marcó este sábado el único gol en la victoria 1-0 de Krasnodar contra Ajmat, en condición de visitante, por la Liga Premier de Rusia 2025-26.

Su anotación llegó al minuto 86, en un partido cerrado que se resolvió en el tramo final y que le permitió a su equipo sumar tres puntos clave en la lucha por el título.

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El gol de Córdoba no solo definió el encuentro, sino que reafirmó su momento individual. Con este tanto, el atacante alcanzó los 14 goles en la liga rusa y 19 en todas las competencias de la temporada, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del campeonato. Su aparición volvió a ser la diferencia en un equipo que encontró en él a su principal referencia ofensiva.

Gracias a esta victoria, Krasnodar se mantiene en la cima de la tabla con 52 puntos, apenas por encima del Zenit, que suma 51, en una pelea cerrada por el liderato.

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El equipo del colombiano sostiene así su ventaja en la recta decisiva del torneo, impulsado por los goles de un Córdoba que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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