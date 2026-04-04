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Así quedó la final de la Copa Colsanitas 2026 en Bogotá tras la semifinal de Emiliana Arango

Este domingo, en el Country Club al norte de la capital, se disputará el duelo por el título.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de abril de 2026 - 11:36 p. m.
Emiliana Arango, en Bogotá, durante la Copa Colsanitas 2026.
Emiliana Arango, en Bogotá, durante la Copa Colsanitas 2026.
Foto: Copa Colsanitas
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Luego de ocho años, la Copa Colsanitas Colsubsidio, uno de los eventos deportivos más importantes que alberga la capital de Colombia, tendrá una final netamente europea.

La checa Marie Bouzkova y la húngara Panna Udvardy disputarán este domingo el título en el Country Club de Bogotá, en un duelo inédito entre ambas tenistas y que rompe la tendencia reciente del torneo, dominado por jugadoras latinoamericanas. La última vez que el certamen tuvo una definición entre europeas fue en 2018.

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El camino hacia la final dejó fuera a la colombiana Emiliana Arango, quien firmó la mejor actuación de su carrera en este torneo, pero se quedó a un paso del partido definitivo tras caer este sábado en semifinales en un duelo condicionado por la fuerte lluvia en Bogotá.

Udvardy fue la encargada de eliminarla en tres sets, en un partido disputado en el campo central. Por su parte, Bouzkova, actual número 26 del mundo y máxima favorita, avanzó tras vencer a la argentina Jazmín Ortenzi, manteniéndose sin perder sets en toda la semana.

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Así, la sucesora en el trono de Camila Osorio —eliminada en octavos y sin posibilidad de defender su título— llegará desde Europa. Bouzkova disputará su novena final WTA, mientras que para Udvardy será la primera de su carrera.

La final se jugará este domingo en el Country Club, desde las 12:00 p.m., con transmisión de Ditu, la app de Caracol TV.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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