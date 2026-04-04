Así quedó la final de la Copa Colsanitas 2026 en Bogotá tras la semifinal de Emiliana Arango

Emiliana Arango, en Bogotá, durante la Copa Colsanitas 2026. Foto: Copa Colsanitas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de ocho años, la Copa Colsanitas Colsubsidio, uno de los eventos deportivos más importantes que alberga la capital de Colombia, tendrá una final netamente europea.

La checa Marie Bouzkova y la húngara Panna Udvardy disputarán este domingo el título en el Country Club de Bogotá, en un duelo inédito entre ambas tenistas y que rompe la tendencia reciente del torneo, dominado por jugadoras latinoamericanas. La última vez que el certamen tuvo una definición entre europeas fue en 2018.

Mire más: Tolima vs. Santa Fe, en vivo: siga acá el partido clave de la Liga BetPlay

El camino hacia la final dejó fuera a la colombiana Emiliana Arango, quien firmó la mejor actuación de su carrera en este torneo, pero se quedó a un paso del partido definitivo tras caer este sábado en semifinales en un duelo condicionado por la fuerte lluvia en Bogotá.

A thrilling semifinal! 😰



The moment Panna Udvardy reached her first WTA final on the Bogotá clay 🧱#CopaColsanitasColsubsidio pic.twitter.com/0wcVyFN1mT — Copa Colsanitas Colsubsidio | WTA 250 (@CopaColsanitas_) April 4, 2026

Udvardy fue la encargada de eliminarla en tres sets, en un partido disputado en el campo central. Por su parte, Bouzkova, actual número 26 del mundo y máxima favorita, avanzó tras vencer a la argentina Jazmín Ortenzi, manteniéndose sin perder sets en toda la semana.

No se pierda: La golfista colombiana María José Marín conquistó Augusta National Women’s y hace historia

Así, la sucesora en el trono de Camila Osorio —eliminada en octavos y sin posibilidad de defender su título— llegará desde Europa. Bouzkova disputará su novena final WTA, mientras que para Udvardy será la primera de su carrera.

La final se jugará este domingo en el Country Club, desde las 12:00 p.m., con transmisión de Ditu, la app de Caracol TV.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador