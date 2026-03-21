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Jhon Córdoba hizo cuatro goles en Rusia: ¿está para pelearle el puesto a Luis Suárez?

El colombiano fue el jugador más destacado en la victoria del Krasnodar sobre el Nizhniy Novgorod.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de marzo de 2026 - 08:30 p. m.
Jhon Córdoba celebra en Rusia.
Jhon Córdoba celebra en Rusia.
Foto: Krasnodar
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Jhon Córdoba levantó la mano este sábado en la carrera por ser el ‘9’ titular de la selección de Colombia. El delantero fue figura de Krasnodar en la liga rusa, en la que anotó cuatro goles en la goleada 5-0 sobre Nizhniy Novgorod.

Su brillante actuación llega en un momento clave, previo a la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo, la próxima semana, contra Croacia y Francia.

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El colombiano marcó a los 6, 12, 49 y 85 minutos, todos con sello de delantero de área, reafirmando su rol como ‘9’ clásico. El otro tanto del equipo lo convirtió Nikita Krivtsov (70’). Con este póker, Córdoba llegó a 13 goles en la temporada y se consolidó como el máximo goleador del campeonato ruso, superando por uno a Brayan Gil (Baltika Kaliningrad).

Además, su equipo es líder con 49 puntos, por delante del Zenit (45), donde juegan Wilmar Barrios y Jhon Jader Durán, a falta de ocho jornadas.

El rendimiento del atacante llega justo cuando la selección define su frente de ataque.

Aunque Luis Suárez aparece como el principal candidato para ser el ‘9’, Córdoba no pierde ritmo y mete presión con goles y regularidad. El delantero viajará a Estados Unidos para unirse a la concentración en Orlando, donde Colombia se preparará para enfrentar a Croacia el 26 de marzo y a Francia el 29 en Maryland, en dos pruebas clave antes de la lista definitiva.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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