Jhon Córdoba hizo cuatro goles en Rusia: ¿está para pelearle el puesto a Luis Suárez?

Jhon Córdoba celebra en Rusia. Foto: Krasnodar

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Jhon Córdoba levantó la mano este sábado en la carrera por ser el ‘9’ titular de la selección de Colombia. El delantero fue figura de Krasnodar en la liga rusa, en la que anotó cuatro goles en la goleada 5-0 sobre Nizhniy Novgorod.

Su brillante actuación llega en un momento clave, previo a la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo, la próxima semana, contra Croacia y Francia.

El colombiano marcó a los 6, 12, 49 y 85 minutos, todos con sello de delantero de área, reafirmando su rol como ‘9’ clásico. El otro tanto del equipo lo convirtió Nikita Krivtsov (70’). Con este póker, Córdoba llegó a 13 goles en la temporada y se consolidó como el máximo goleador del campeonato ruso, superando por uno a Brayan Gil (Baltika Kaliningrad).

GOOOOLLLLL from Jhon Córdoba! He scored for Krasnodar just 6 minutes in against Nizhniy Novgorod in the Russian League! Great header from him in his last game before traveling with the national team! 🇨🇴💪pic.twitter.com/W9P8hNjPoH — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) March 21, 2026

IT'S ANOTHER GOAL! Jhon Córdoba scored AGAIN against Nizhniy Novgorod to make it 2-0! He now has 11 Russian league goals in 20 games, only 1 away from the golden boot! 🇨🇴💪pic.twitter.com/5dwKPt7yJZ — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) March 21, 2026

Además, su equipo es líder con 49 puntos, por delante del Zenit (45), donde juegan Wilmar Barrios y Jhon Jader Durán, a falta de ocho jornadas.

El rendimiento del atacante llega justo cuando la selección define su frente de ataque.

Aunque Luis Suárez aparece como el principal candidato para ser el ‘9’, Córdoba no pierde ritmo y mete presión con goles y regularidad. El delantero viajará a Estados Unidos para unirse a la concentración en Orlando, donde Colombia se preparará para enfrentar a Croacia el 26 de marzo y a Francia el 29 en Maryland, en dos pruebas clave antes de la lista definitiva.

HAT-TRICK from Jhon Córdoba! He scored for the THIRD TIME against Nizhniy Novgorod to get the match ball! What an insane performance from him! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/QlFXA8iH2Z — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) March 21, 2026

IT'S FOUR! IT'S A POKER! Jhon Córdoba scored FOUR GOALS against Nizhniy Novgorod today and this was his fourth! He has 13 league goals in 20 league games in the Russian League! Let's hope he shows this form for his country too! 🇨🇴💪🤯pic.twitter.com/enRFacsnxT — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) March 21, 2026

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