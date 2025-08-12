Jhon Durán marcó en la clasificación de Fenerbahce a los play-offs de la Champions

Jhon Durán, del Fenerbahce, celebra su anotación ante Feyenoord en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2025/2026. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

El delantero colombiano Jhon Durán fue protagonista en la victoria del Fenerbahce sobre el Feyenoord (5-2) este martes en Estambul, resultado que selló el paso del equipo turco a los play-offs de la Liga de Campeones 2025/2026.

Fenerbahce, subcampeón de la liga turca la temporada pasada, dio vuelta a la serie que había comenzado con derrota en Feyenoord (2-1) y, con una actuación sólida en casa, se impuso con autoridad para dejar el marcador global 6-4 a favor de los dirigidos por José Mourinho.

Durán fue titular en el duelo de vuelta y marcó el 2-1 parcial que encaminó la victoria del onceno turco. Youssef En-Nesyri le bajó un balón de cabeza algo dividido; el colombiano llegó primero que su marcador, controló y definió con un remate al segundo palo.

No todo fueron buenas noticias para el delantero antioqueño, quien ha estado presente en las convocatorias de la selección de Colombia, pues al minuto 60 sintió una molestia en la pierna derecha, se tumbó en el césped y fue reemplazado por Anderson Talisca.

El colombiano espera que este traspié no le impida estar en los play-offs de la Champions League, instancia en la que el Fenerbahce enfrentará al ganador de la serie entre el Niza francés y el Benfica portugués, que cuenta con Richard Ríos en su nómina.

