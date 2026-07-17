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Jhon Jáder Durán definió su futuro y se aleja del club que pagó EUR 77 millones por él

Todo parece indicar que el delantero de 22 años volverá al fútbol europeo para ser compañero de otro jugador colombiano.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Jhon Jader Durán fue comprado por el Al-Nassr, club de Arabia Saudita, que pagó casi 80 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo colombiano más caro de la historia.
Jhon Jader Durán fue comprado por el Al-Nassr, club de Arabia Saudita, que pagó casi 80 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo colombiano más caro de la historia.
Foto: @AlNassrFC_EN
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De acuerdo con Felipe Sierra, Al-Nassr de Arabia Saudita y Benfica de Portugal llegaron a un acuerdo verbal para el traspaso de Jhon Jáder Durán. Ahora, todo depende del agente del colombiano, Jonathan Herrera, para acordar los detalles de su contrato y dar por hecha la transacción.

De concretarse este negocio entre saudíes y portugueses, Jhon Durán podrá enviar su documentación a Lisboa y viajar a la capital lusa para realizarse exámenes médicos. De superar exitosamente todos estos procesos, el atacante de 22 años podrá estampar su firma y volver al fútbol europeo.

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Jhon Jáder Durán y Richard Ríos juntos en Benfica

En caso de que finalmente se oficialice esta operación, Durán será compañero de otro jugador colombiano, Richard Ríos. Ambos compartieron el vestuario de la selección de Colombia durante la Copa América Estados Unidos 2024, en la que la Tricolor fue subcampeona.

Además, la salida del futbolista antiqueño de Al-Nassr también responde a la actual crisis que atraviesa el club asiático. Según la prensa árabe, los jugadores recibieron salarios de junio incompletos, precipitando la venta de jugadores.

Aun así, el movimiento de Jhon Jáder Durán a Benfica sería un préstamo, el cuarto en menos de dos años. Al-Nassr pretende que el equipo portugués pague parte del sueldo del jugador colombiano, estimado en EUR 20 millones.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Arturo Franco(05416)Hace 15 minutos
Poco a poco, paso a paso, el próximo será "once troncos Futbol club." Lástima de semejante crack, pero tan mal personaje.
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