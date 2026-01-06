Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Jhon Jáder Durán inició encendido el 2026, marcó gol en la victoria de Fenerbahçe: video

El delantero colombiano sigue retomando su nivel y ahora convirtió el segundo gol en la victoria de su equipo por la Supercopa de Turquía.

Diego Alejandro Daza Gómez
06 de enero de 2026 - 09:13 p. m.
Jhon Jader Durán, delantero colombiano de Fenerbahçe.
Foto: EFE - ERDEM SAHIN
Jhon Jader Durán, delantero de la selección de Colombia, sigue en buen camino para recuperar el nivel que alguna vez mostró. El atacante antioqueño dijo presente en la victoria 2-0 de Fenerbahçe contra Samsunspor, por la Supercopa de Turquía.

El gol del colombiano llegó al minuto 67′, cuando los ‘canarios amarillos’ ya ganaban 1-0. El propio Durán inició la jugada con un buen pase de costado que recibió Musaba por el sector opuesto. El extremo controló el balón, encaró hacia afuera y envió un centro raso que encontró a Durán dentro del área chica. El colombiano empujó el esférico y selló el 2-0 a favor de su equipo.

Con esta victoria, Fenerbahçe avanzó a la final de la Supercopa de Turquía, en la que se enfrentará a Galatasaray, equipo en el que milita el colombiano Dávinson Sánchez.

Con este tanto, el delantero de 22 años llegó a su quinto gol en la temporada, en la que ha disputado 16 encuentros y también ha aportado tres asistencias. De esta manera, Durán comienza a recuperar el alto nivel que mostró en su etapa como jugador de Aston Villa, club en el que disputó 78 partidos y anotó 20 goles.

Además, Durán confirma que atraviesa un buen momento en Fenerbahçe, club en el que se está consolidando como una pieza importante tras su discreto paso por Al-Nassr, dejando atrás, poco a poco, episodios de indisciplina, lesiones y falta de continuidad.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Jader Durán con Fenerbahçe?

El delantero, que tuvo participación con la selección de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, volverá a jugar con Fenerbahçe el miércoles 14 de enero a las 12:30 p. m. (hora de Colombia), cuando su equipo enfrente a Beyoğlu Yeni Çarşı S. F., conjunto de la segunda división del fútbol turco.

El encuentro corresponde a la segunda fecha de la Copa de Turquía, certamen en el que Fenerbahçe marcha quinto del Grupo C, sin puntos acumulados.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

