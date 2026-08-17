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Jhon Lucumí, a bailar con la ‘Vecchia Signora’

El defensor colombiano de 27 años se convirtió en el cuarto jugador colombiano en vestir la camiseta de la Juventus de Turín.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Jhon Lucumí usará el dorsal número 26 con la Juventus de Turín.
Jhon Lucumí usará el dorsal número 26 con la Juventus de Turín.
Foto: Juventus

Juventus presentó oficialmente a Jhon Lucumí como su nuevo defensor central, por el cual desembolsó alrededor de EUR 20 millones. El colombiano arribó a Turín este lunes 17 de agosto para presentar exámenes médicos y firmar un contrato por cuatro temporadas y EUR 2,5 millones anuales. Atrás quedó su etapa en Bolonia, equipo con el que pasó cuatro años y en el que consiguió la Copa de Italia 2025, un título histórico para la institución siete veces campeona de Italia. Ahora, el caleño tendrá que hacerse costumbre eso de conseguir campeonatos,...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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