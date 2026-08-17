Jhon Lucumí, a bailar con la ‘Vecchia Signora’

Jhon Lucumí usará el dorsal número 26 con la Juventus de Turín.
Foto: Juventus
Juventus presentó oficialmente a Jhon Lucumí como su nuevo defensor central, por el cual desembolsó alrededor de EUR 20 millones. El colombiano arribó a Turín este lunes 17 de agosto para presentar exámenes médicos y firmar un contrato por cuatro temporadas y EUR 2,5 millones anuales. Atrás quedó su etapa en Bolonia, equipo con el que pasó cuatro años y en el que consiguió la Copa de Italia 2025, un título histórico para la institución siete veces campeona de Italia. Ahora, el caleño tendrá que hacerse costumbre eso de conseguir campeonatos,...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
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