Jhon Lucumí, a bailar con la ‘Vecchia Signora’

Jhon Lucumí usará el dorsal número 26 con la Juventus de Turín. Foto: Juventus

Juventus presentó oficialmente a Jhon Lucumí como su nuevo defensor central, por el cual desembolsó alrededor de EUR 20 millones. El colombiano arribó a Turín este lunes 17 de agosto para presentar exámenes médicos y firmar un contrato por cuatro temporadas y EUR 2,5 millones anuales. Atrás quedó su etapa en Bolonia, equipo con el que pasó cuatro años y en el que consiguió la Copa de Italia 2025, un título histórico para la institución siete veces campeona de Italia. Ahora, el caleño tendrá que hacerse costumbre eso de conseguir campeonatos,...