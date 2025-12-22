Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Jhon Lucumí cometió grave error y Bolonia perdió la final de la Supercopa de Italia: video

El defensor colombiano cometió un grave error en el segundo gol del encuentro. El partido terminó 2-0 a favor de Napoli, que logró su segunda supercopa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
23 de diciembre de 2025 - 12:36 a. m.
El defensor colombiano Jhon Lucumí disputa un balón en la liga de Italia.
El defensor colombiano Jhon Lucumí disputa un balón en la liga de Italia.
Foto: AFP - FILIPPO MONTEFORTE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Napoli volvió a celebrar un título después de imponerse, con autoridad, 2-0 a Bolonia del colombiano Jhon Lucumí en la final de la Supercopa de Italia 2025. El encuentro, que fue disputad en el estadio Al-Awwal Park de Riad de Arabia Saudita, vio como el conjunto napolitano fue superior a lo largo del compromiso y encontró en el brasileño David Neres a la gran figura de la noche.

El extremo sudamericano abrió el marcador al minuto 39′ con un golazo desde fuera del área, un remate colocado que dejó sin opciones al arquero Federico Ravaglia.

Vínculos relacionados

Dani Alves regresaría al fútbol profesional: compraría club en Portugal y firmaría contrato
Crisis en el arbitraje colombiano: los jueces que no fueron llamados para 2026
Endrick se va de Real Madrid y ya tendría nuevo equipo en Francia

En la segunda parte, al 57’, Neres volvió a aparecer tras una presión alta que derivó en un error defensivo de Bolonia. El colombiano Jhon Lucumí fue anticipado y el brasileño definió con calidad para sentenciar el encuentro y el título.

Lucumí fue titular y disputó los 90′ minutos con Bolonia, que nunca logró incomodar seriamente a Napoli pese a tener un trámite equilibrado en posesión. Sin embargo, los napolitanos fueron mucho más efectivos en ataque y justificaron su victoria con mayor número de ocasiones claras.

Con este triunfo, Napoli suma un nuevo trofeo en su historia bajo el actual formato de la Supercopa y confirma su buen momento competitivo. El vigente campeón de la Serie A marcha tercero en la actual temporada, con 31 puntos, a solo dos del Inter, líder de la tabla. En la Champions League se ubica en la vigésima tercera posición, en puestos de playoffs.

Por su parte, Bolonia, vigente campeón de la Copa de Italia tras vencer 1-0 a Milán en la final, ocupa el sexto lugar en la Serie A, a cuatro puntos del quinto puesto, actualmente en manos de la Juventus. En la Europa League, el conjunto boloñés se encuentra en la decimotercera posición.

Napoli cerrará el año visitando a Cremonese por la Serie A, mientras que Bolonia buscará recuperarse en el torneo local cuando reciba a Sassuolo.

Palmarés de la Supercopa de Italia

  • Juventus: 9 títulos
  • AC Milan: 8
  • Inter de Milán: 8
  • Lazio: 5
  • Napoli: 2
  • Roma: 2
  • Parma: 1
  • Fiorentina: 1
  • Sampdoria: 1

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Jhon Lucumí

Napoli

Bolonia

Bolonia napoli

napoli bolonia

final supercopa

supercopa de italia

final supercopa de italia

jhon lucumi hoy

jhon lucumí supercopa de italia

jhon lucumí error

final supercopa de italia bolonia vs napoli

napoli vs bolonia supercopa

supercopa bolonia vs napoli final

final bolonia

final napoli

liga de italia

serie a

goles supercopa de italia

napoli campeón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.