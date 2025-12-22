Jhon Lucumí cometió grave error y Bolonia perdió la final de la Supercopa de Italia: video

El defensor colombiano Jhon Lucumí disputa un balón en la liga de Italia. Foto: AFP - FILIPPO MONTEFORTE

Napoli volvió a celebrar un título después de imponerse, con autoridad, 2-0 a Bolonia del colombiano Jhon Lucumí en la final de la Supercopa de Italia 2025. El encuentro, que fue disputad en el estadio Al-Awwal Park de Riad de Arabia Saudita, vio como el conjunto napolitano fue superior a lo largo del compromiso y encontró en el brasileño David Neres a la gran figura de la noche.

El extremo sudamericano abrió el marcador al minuto 39′ con un golazo desde fuera del área, un remate colocado que dejó sin opciones al arquero Federico Ravaglia.

En la segunda parte, al 57’, Neres volvió a aparecer tras una presión alta que derivó en un error defensivo de Bolonia. El colombiano Jhon Lucumí fue anticipado y el brasileño definió con calidad para sentenciar el encuentro y el título.

Lucumí fue titular y disputó los 90′ minutos con Bolonia, que nunca logró incomodar seriamente a Napoli pese a tener un trámite equilibrado en posesión. Sin embargo, los napolitanos fueron mucho más efectivos en ataque y justificaron su victoria con mayor número de ocasiones claras.

Con este triunfo, Napoli suma un nuevo trofeo en su historia bajo el actual formato de la Supercopa y confirma su buen momento competitivo. El vigente campeón de la Serie A marcha tercero en la actual temporada, con 31 puntos, a solo dos del Inter, líder de la tabla. En la Champions League se ubica en la vigésima tercera posición, en puestos de playoffs.

Por su parte, Bolonia, vigente campeón de la Copa de Italia tras vencer 1-0 a Milán en la final, ocupa el sexto lugar en la Serie A, a cuatro puntos del quinto puesto, actualmente en manos de la Juventus. En la Europa League, el conjunto boloñés se encuentra en la decimotercera posición.

Napoli cerrará el año visitando a Cremonese por la Serie A, mientras que Bolonia buscará recuperarse en el torneo local cuando reciba a Sassuolo.

Palmarés de la Supercopa de Italia

Juventus : 9 títulos

AC Milan : 8

Inter de Milán : 8

Lazio : 5

Napoli : 2

Roma : 2

Parma : 1

Fiorentina : 1

Sampdoria: 1

