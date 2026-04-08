Jhon Lucumí estaría en la mira de un gigante europeo para reforzar la defensa: esto se sabe

El defensor colombiano vuelve a ser relacionado con uno de los clubes más importantes del continente de cara al próximo mercado de fichajes, mientras su futuro en Bologna sigue sin definirse. Foto: Twitter: Bolonia FC

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Con la temporada europea a punto de culminar y con el Mundial 2026 cada vez más cerca, empieza a comenzar rumores e historias alrededor de los equipos más importantes del Viejo Continente. Jhon Lucumí ha estado en el radar de varios clubes europeos, y según información desde Italia, tendría un nuevo pretendiente.

El defensor central, que apunta a ser uno de los baluartes en la zaga defensiva de la selección de Colombia en la cita mundialista, aparece entre los futbolistas con opciones de cambiar de equipo en el próximo periodo de transferencias, pese a que mantiene contrato con Bologna hasta junio de 2027.

Barcelona habría reactivado su interés por el colombiano

De acuerdo con versiones de la prensa italiana, Barcelona volvió a poner la mirada sobre Lucumí como una de las alternativas para reforzar su defensa de cara a la siguiente campaña.

Según reportó Calciomercato, el conjunto blaugrana analiza al colombiano como una opción en caso de no poder concretar el fichaje de Alessandro Bastoni, zaguero italiano que actualmente sería la prioridad del club catalán para fortalecer su línea defensiva.

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El citado medio explicó que el interés del Barca surge en un contexto en el que Lucumí no ha renovado su vínculo con Bologna, situación que lo mantiene como uno de los jugadores más atractivos en el mercado.

No solo Barcelona lo sigue de cerca

Sin embargo, el equipo español no sería el único pendiente de la situación del defensor cafetero. La misma información señala que varios clubes de Inglaterra y Turquía también han mostrado interés en el jugador.

Entre los equipos mencionados aparecen Sunderland y Bournemouth, desde la Premier League, además de Galatasaray y Fenerbahce en el fútbol turco, instituciones que ya habrían consultado por las condiciones del futbolista del Bologna.

“El contrato de Lucumí expira en 2027 y no ha aceptado ninguna oferta de renovación, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes durante meses”, indicó el reporte de Calciomercato.

No es la primera vez que Barcelona lo observa

Esta no es la primera ocasión en la que el nombre del defensor colombiano aparece relacionado con el club blaugrana. Hace aproximadamente un año, Barcelona ya había enviado representantes de su secretaría técnica a Italia para seguir de cerca su rendimiento en un compromiso frente al Napoli.

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Ese seguimiento habría dejado buenas sensaciones dentro del club español, que nuevamente lo tendría en carpeta como una opción viable para el futuro.

Lucumí prefiere esperar antes de decidir

Mientras crecen las especulaciones sobre su futuro, el propio Jhon Lucumí ha preferido mantener la cautela y evitar cualquier pronunciamiento definitivo sobre una eventual salida del Bologna o una renovación.

En declaraciones divulgadas por el diario turco Sporx, el central aseguró que su prioridad actual está enfocada en cerrar la temporada de la mejor manera posible antes de tomar cualquier decisión sobre su carrera.

“Creo que lo correcto sería tomar una decisión basada en lo que sea mejor para mí, mi familia y todos. No creo que nadie tome una decisión solo por hacer algo o simplemente porque quiera irse. Yo tampoco lo haré. Tomaré una decisión después de evaluar todo”, expresó el defensor.

Además, dejó claro que no considera oportuno hablar de su contrato en este momento. “No creo que sea importante hablar de extensiones de contrato en este momento. Luego, junto con mi familia y mi equipo, analizaremos qué es lo mejor para mi carrera”, concluyó.

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