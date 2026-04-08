Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó gol clave con Betis contra Braga en Europa League

El atacante colombiano fue clave en territorio portugués al marcar el tanto de la igualdad para Betis, que rescató un empate en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Foto: EFE - HUGO DELGADO

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Los futbolistas colombianos tuvieron una noche destacada con Real Betis en la Europa League, luego de aportar en el empate 1-1 frente a Sporting Braga en el partido de ida de los cuartos de final del certamen continental.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue protagonista al marcar el gol del empate, mientras que Nelson Deossa volvió a tener minutos tras varios encuentros sin participación.

El compromiso, disputado en el Estadio Municipal de Braga, comenzó con dominio del conjunto portugués, que golpeó rápidamente en el marcador y sorprendió al equipo español en los primeros minutos de juego.

Braga pegó primero, pero Cucho respondió

Apenas al minuto 5, Florian Grillitsch abrió el marcador con un golazo que puso en ventaja al equipo local y obligó a Betis a reaccionar desde temprano.

El conjunto verdiblanco intentó responder antes del descanso y estuvo cerca de igualar gracias a una acción de Cucho Hernández, quien conectó un cabezazo dentro del área, pero se encontró con una gran intervención del arquero Lukás Hornícek, que evitó el empate.

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Sin embargo, el delantero colombiano tendría su revancha en la segunda mitad.

El empate llegó desde el punto penal

Con el partido en el complemento, el árbitro sancionó un penal a favor de Betis tras una infracción sobre Abde dentro del área. Cucho tomó la responsabilidad del cobro y con un remate de pierna derecha venció al arquero rival para establecer el 1-1 definitivo.

El tanto significó el tercer gol de Hernández en la actual edición de la Europa League, consolidando su importancia en el frente de ataque del equipo español en el torneo internacional.

Deossa volvió tras cuatro partidos sin jugar

Además de la anotación de Cucho, la jornada también dejó el regreso a la actividad de Nelson Deossa, quien ingresó poco después del empate en reemplazo de Marc Roca.

El mediocampista colombiano no sumaba minutos desde hacía cuatro partidos, luego de permanecer en el banco sin entrar en los encuentros frente a Celta, Panathinaikos, Athletic Club y Espanyol. Su ingreso representa una señal positiva en busca de recuperar protagonismo dentro de la plantilla dirigida por Manuel Pellegrini.

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Por su parte, Cucho Hernández abandonó el terreno de juego a siete minutos del final, luego de cumplir una actuación destacada como referente ofensivo del conjunto visitante.

La serie se definirá en territorio español

Con este resultado, la llave de cuartos de final quedó completamente abierta y se resolverá el próximo jueves 16 de abril, cuando Real Betis reciba a Braga en el partido de vuelta.

Aunque el equipo español será local, el encuentro no se disputará en el estadio Benito Villamarín debido a remodelaciones. En su lugar, el duelo se jugará en el Estadio La Cartuja, escenario donde Betis buscará aprovechar la localía para sellar su clasificación a las semifinales.

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