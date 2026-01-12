Logo El Espectador
Jhon Solís se va de España y llega a un grande de Inglaterra: así sería su fichaje

El mediocampista perdió su lugar en Girona y ahora irá al Birmingham, equipo de la segunda división inglesa.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de enero de 2026 - 06:48 p. m.
Jhon Solís, con la camiseta de Girona.
Jhon Solís, con la camiseta de Girona.
Foto: EFE - L. Rico
Jhon Solís se va de España, es oficial. El mediocampista colombiano de 21 años deja Girona y ahora jugará en Inglaterra.

Su nuevo club será el Birmingham de la EFL Championship inglesa, la segunda división del fútbol de Inglaterra.

La decisión del vallecaucano llega motivada por su falta de minutos en Girona, club en el que supo ser importante, pero en el que perdió terreno en los últimos meses.

Según el periodista Pipe Sierra, “el colombiano viaja hoy a Inglaterra, donde irá a préstamo” por 500.00 dólares.

Birmingham podrá comprar al jugador por ocho millones de euros. De hecho, estará obligado a hacerlo si juega 11 partidos en lo que resta de la temporada.

Aunque el jugador no quería irse a Inglaterra, también informó el periodista, dará el salto convencido por los otros jugadores de la selección de Colombia.

