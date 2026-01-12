Jhon Solís se va de España y llega a un grande de Inglaterra: así sería su fichaje

Jhon Solís, con la camiseta de Girona. Foto: EFE - L. Rico

Jhon Solís se va de España, es oficial. El mediocampista colombiano de 21 años deja Girona y ahora jugará en Inglaterra.

Su nuevo club será el Birmingham de la EFL Championship inglesa, la segunda división del fútbol de Inglaterra.

La decisión del vallecaucano llega motivada por su falta de minutos en Girona, club en el que supo ser importante, pero en el que perdió terreno en los últimos meses.

Según el periodista Pipe Sierra, “el colombiano viaja hoy a Inglaterra, donde irá a préstamo” por 500.00 dólares.

Birmingham podrá comprar al jugador por ocho millones de euros. De hecho, estará obligado a hacerlo si juega 11 partidos en lo que resta de la temporada.

🚨 Jhon Solís (21) será nuevo jugador del #Birmingham. El colombiano viaja hoy a Inglaterra donde irá a préstamo con costo ($500k). La opción de compra (8M€) ante #Girona será obligatoria si juega 11 partidos esta temporada 🇨🇴



👀 Jugadores en Inglaterra de Selección Colombia… pic.twitter.com/tIx0YgxEFz — Pipe Sierra (@PSierraR) January 12, 2026

Aunque el jugador no quería irse a Inglaterra, también informó el periodista, dará el salto convencido por los otros jugadores de la selección de Colombia.

