Millonarios vs. River Plate EN VIVO, ya hay titulares: ¿juegan Falcao y ‘Juanfer’ Quintero?

Falcao, en el último duelo entre el embajador y el millonario. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios y River Plate se miden este domingo en el Gran Parque Central de Montevideo en uno de los amistosos de pretemporada más atractivos del inicio de 2026.

Es un duelo con aroma histórico entre dos clubes de fuerte afinidad, que sirve como primera gran prueba del año para el equipo bogotano en su puesta a punto rumbo a la Liga BetPlay y como banco de ensayos ante un rival de jerarquía continental.

Siga acá el minuto a minuto del partido Millonarios vs. River Plate

En poco más de media hora rodará el balón en el Gran Parque Central y todo está dispuesto para el inicio del amistoso: Millonarios y River Plate ya se encuentran en el estadio y se preparan para salir al campo, afinando los últimos detalles antes de un duelo que marca uno de los primeros grandes pulsos de la pretemporada 2026.

Así formará el XI de Millonarios

Millonarios saldrá al campo con Diego Novoa en el arco y una línea de cinco defensores, con Carlos Sarabia y Danovis Banguero como carrileros. En el centro de la zaga estarán Sergio Mosquera, Jorge Arias y Álex Paz, mientras que en la mitad del campo aparecen David Mackalister Silva, Mateo García y Stiven Vega. En ataque se dará el debut de Carlos Darwin Quintero, quien acompañará a Leonardo Castro, en un once en el que, como se suponía, Radamel Falcao García no está listo y no estará ni siquiera en el banco de suplentes.

▶ ¡Nuestro XI Inicial! 📋



Duelo de Millonarios en el Parque Central. Así salimos vs River Plate. ¡DALE EMBAJADOOOOOR! Ⓜ️👊 pic.twitter.com/ho5Q22L2bT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 11, 2026

Este será el XI de River Plate: Juan Fernando Quintero va titular

📋✅ Equipo confirmado en Uruguay para el primer amistoso de 2026 frente a Millonarios 💪⚽#River2026 ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/i2rwPhJac5 — River Plate (@RiverPlate) January 11, 2026

En River Plate, uno de los focos del amistoso estará puesto en Juan Fernando Quintero, quien aparece como titular y capitán, confirmando su peso futbolístico y liderazgo desde el arranque, mientras que Kevin Castaño también integra el once inicial, reafirmando la presencia colombiana en la mitad del campo y el protagonismo de dos habituales convocados de la selección de Colombia en un duelo de exigencia internacional.

Todo está listo en Uruguay, en el Gran Parque Central de Montevideo, para el partido entre River Plate de Argentina y Millonarios. En el vestuario, el cuadro de la banda roja prepara todos los detalles antes de saltar al campo.

⚪🔴⚪ Vestuario listo en el Gran Parque Central para el primer partido del 2026 ⚽#River2026 pic.twitter.com/pQ88GAhyvg — River Plate (@RiverPlate) January 11, 2026

El embajador no se queda atrás y también define los detalles finales en el camerino. Así fue la llegada del equipo al estadio.

Un dato a tener en cuenta es que el antecedente más reciente entre Millonarios y River Plate se dio el 9 de julio de 2024 en Buenos Aires, un amistoso que quedó marcado porque Radamel Falcao García jugó ese día su primer partido como profesional con la camiseta azul, el club del que siempre fue hincha.

¿Podrá jugar hoy el nueve? Parece improbable, pues apenas se sumó a los entrenamientos esta semana. Sin embargo, la posibilidad está abierta.

Todo está listo en Montevideo para que Millonarios y River Plate salgan a escena en un amistoso de alto calibre que marca uno de los primeros grandes focos del calendario de pretemporada en Sudamérica. El Gran Parque Central, escenario cargado de historia, ya espera por dos equipos que llegan con nóminas competitivas y la intención de sacar conclusiones, probar variantes y empezar a perfilar lo que será su 2026, en un duelo que combina preparación, exigencia y tradición.

¿A qué hora juega Millonarios contra River Plate?

El partido se disputará este domingo 11 de enero de 2026 en el Gran Parque Central de Montevideo, a partir de las 7:00 p. m., hora de Colombia, y podrá verse en vivo a través de Disney Plus Premium.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador