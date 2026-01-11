“Quiero disfrutar este momento en Bayern”: Luis Díaz celebra su gol, revívalo acá en video

Luis Díaz se abraza con Harry Kane, en medio del triunfo de Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

Bayern Múnich goleó 8–1 a Wolfsburgo en el Allianz Arena y reforzó su liderato en la Bundesliga.

El equipo local resolvió el partido con contundencia en el segundo tiempo y contó con una actuación determinante del colombiano Luis Díaz, autor de un gol y dos asistencias.

Bayern abrió el marcador temprano, a los cinco minutos, tras una acción por la banda izquierda que terminó en gol en propia puerta de Kilian Fischer. Wolfsburgo reaccionó y encontró el empate al minuto 13, cuando Dzenan Pejcinovic definió frente a Manuel Neuer tras una recuperación alta.

El 2–1 llegó a los 30 minutos. Michael Olise envió un centro desde el sector derecho y Díaz conectó de cabeza para devolverle la ventaja al conjunto local. Fue el único gol del colombiano en el partido y resultó clave para que Bayern se fuera al descanso nuevamente en ventaja.

En el inicio del segundo tiempo, Bayern amplió la diferencia. Olise marcó el 3–1 al minuto 50 y, tres minutos después, Moritz Jenz convirtió en contra de su propia portería el 4–1, tras una jugada colectiva.

Con el partido definido, el equipo dirigido por Vincent Kompany mantuvo la intensidad. Al minuto 68, Raphaël Guerreiro anotó el quinto tras un error defensivo de Wolfsburgo, y un minuto más tarde Harry Kane firmó el 6–1 con un remate desde el borde del área, luego de una recuperación alta y asistencia de Díaz.

El séptimo gol llegó al minuto 76. Tras una jugada en campo rival, el colombiano filtró un pase preciso para Olise, que definió y sumó su segundo tanto de la noche. Fue la segunda asistencia de Díaz en el encuentro.

Leon Goretzka cerró la goleada al minuto 88, estableciendo el 8–1 definitivo. Bayern dominó el complemento con claridad y no permitió reacción del equipo visitante, que terminó cediendo espacios en todos los sectores del campo.

¿Qué dijo Luis Díaz de la goleada de Bayern?

Tras el partido, Díaz analizó el desarrollo del juego y el rendimiento colectivo: “El equipo entró muy fuerte, lo demostramos porque salimos ganando el partido, ellos tuvieron la posibilidad de empatar, reaccionaron, pero bueno ya de ahí en adelante nosotros controlamos el juego, fuimos muy superiores, hicimos un partido demasiado increíble, todos hicimos lo que pedía el entrenador y lo importante fue que sacamos los tres puntos en esa lucha por el campeonato”.

El colombiano también se refirió a su aporte individual: “Gracias a Dios pude aportar al equipo con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo y eso es lo más importante para mí, quiero seguir trabajando de la misma manera, quiero seguir enfocado de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”.

Con esta victoria, Bayern amplió su ventaja en la tabla. Díaz cerró su atención a los medios con una proyección a futuro: “Quiero disfrutar este momento con Bayern, seguir trabajando para conseguir los objetivos acá y luego que venga el Mundial”.

