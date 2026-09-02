José Enamorado fue estafado en Brasil por alguien que se hacía pasar por su entrenador

Eduardo Agüero (i) de Torque disputa el balón con José Enamorado (d) de Gremio en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Foto: EFE - GASTON BRITOS

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Un hombre fue detenido en Brasil por haberse hecho pasar por Luís Castro, entrenador de Grêmio, para hacer parte de una red criminal que estaba estafando a jugadores de la escuadra de Porto Alegre. Entre las víctimas estuvo el colombiano José Enamorado, quien dio 22.000 reales al impostor.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso utilizaba la identidad del entrenador portugués para establecer contacto con jugadores, ganarse su confianza y realizar solicitudes de dinero. Enamorado se dio cuenta de que con quien hablaba no era su entrenador cuando ya le había enviado dinero.

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¿Qué está pasando en Brasil con las estafas?

El caso forma parte de la llamada Operación Falso 9, que también investiga solicitudes de dinero realizadas a otras figuras del fútbol brasileño. Incluso el suplantador de identidad habría enviado instrucciones a los futbolistas.

En el caso de Enamorado, tras recibir la transferencia, el suplantador de identidad le pidió que llegara más temprano al entrenamiento. También le pidió dinero a D’Alessandro y Dorival Júnior cuando dirigía a Brasil.

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial del club, del jugador y mucho menos del director técnico suplantado. Además, se desconoce si el dinero captado por el criminal pudo ser recuperado y devuelto a las víctimas.

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