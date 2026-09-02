¿Vieron el golazo de Dayro Moreno con Once Caldas? Aquí está el video de la chilena

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en el partido contra Millonarios por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Dayro Mauricio Moreno Galindo sigue vigente en el fútbol colombiano. El delantero oriundo de Chicoral, Tolima, volvió a darle la victoria a Once Caldas con un gol en los últimos minutos del partido. El conjunto caldense venció 2-1 a Fortaleza en Bogotá con un verdadero golazo del futbolista de 40 años.

El goleador histórico del fútbol profesional colombiano recibió un balón dentro del área, el cual, de primera, impactó con una especie de chilena para vencer al arquero. Moreno puso a celebrar a sus compañeros y a los cientos de hinchas del Once que acompañaron a su club en el estadio Metropolitano de Techo.

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