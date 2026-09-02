Estos son los nombres que suenan para ser el DT de Millonarios, hay uno casi confirmado

Gabián Daniel Bustos, director técnico de Millonarios, durante el compromiso contra O'Higgins de Chile por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios despidió a un técnico por tercera vez en un año y medio. Esta vez el afectado fue Fabián Bustos, quien asumió el cargo en febrero y siete meses después fue desvinculado de la institución embajadora. Ya le había pasado a Hernán Torres al inicio del año, quien reemplazó a David González, también despedido en medio del campeonato por los malos resultados del equipo.

Ahora Millos tendrá que ir en busca, nuevamente, de un entrenador que asuma el reto de dirigir al segundo club más ganador del fútbol colombiano, pero que lleva un año sin clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay. Varios nombres son los que suenan, pero hay uno que parece confirmado y es un viejo conocido del elenco azul, habiéndolo dirigido durante cinco años.

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Ariel Holan, la opción más ambiciosa

El argentino de 65 años estaba entre las opciones del presidente Gustavo Serpa incluso antes de la llegada de Bustos. De acuerdo con la directiva albiazul, es un perfil que gusta por su experiencia internacional.

Holan ha dirigido a equipos importantes en el continente como Independiente de Argentina, Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil y Rosario Central. Incluso ganó títulos de suma relevancia como la Copa Sudamericana.

Este trofeo lo logró en 2017 con Independiente de Avellaneda tras vencer en la final y de visitante a Flamengo de Brasil. Además, también fue campeón de la Suruga Bank en Japón frente a Osaka al año siguiente con el mismo club.

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Alfredo Arias, en libertad gracias a Junior

El estratega uruguayo, actual bicampeón de la Liga Betplay, acaba de ser despedido por Atlético Junior a pesar de sus títulos en Colombia. Los propietarios del equipo le achacan el mal arranque en la presente campaña.

No obstante, el entrenador de 67 años ha demostrado una gran habilidad para siempre pelear por el título en el fútbol colombiano. Antes de ganar con Junior, jugó la final con Deportivo Independiente Medellín en 2023-II.

Eso sí, su pasado en Independiente Santa Fe podría alejarlo del banquillo de Millonarios por presión de algunos hinchas embajadores. Con esto en mente, queda una opción que es la que algunos periodistas enuncian como un hecho.

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Alberto Gamero, un regreso muy realista

Finalmente, parte de la prensa colombiana apunta a Gamero para suceder a Fabián Bustos en la dirección técnica de Millonarios. El samario ya había dirigido al club bogotano entre 2020 y 2024 con un paso exitoso por el equipo.

Jugó cinco finales (dos de liga, dos de copa y una de superliga) y ganó tres (una liga, una copa y una superliga). Además, bajo su mando Millos clasificó ocho veces a los cuadrangulares de la Liga Betplay de nueve posibles.

Adicionalmente, el entrenador colombiano se terminó yendo del club en su momento por amenazas en internet. La directiva nunca estuvo de acuerdo con su renuncia, pero respetó su decisión de cuidar su integridad y la de su familia.

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