Eduardo Méndez rompió el silencio: Harold Santiago Mosquera ya tiene nuevo equipo

Harold Santiago Mosquera (i) y Hugo Rodallega de Santa Fe celebran tras anotar un gol. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Eduardo Méndez confirmó la salida de Harold Santiago Mosquera de Independiente Santa Fe, poniendo fin a los rumores sobre su continuidad.

En conversación con Carlos Antonio Vélez, en Antena 2, el presidente del club explicó que el jugador cumplirá su contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 y luego vestirá otra camiseta. A pesar de que evitó confirmar el destino, todo apunta a que será América de Cali.

“Yo hablé con el representante de Harold Mosquera, pidieron una cifra impagable para Santa Fe, no era ni negociable. La relación con él es excelente. La plata que varios clubes han ofrecido por él es bastante para Santa Fe. Es inalcanzable. Él ya tiene un compromiso con otro club”, afirmó el directivo.

Méndez también dejó una crítica hacia la forma en que se dio la negociación: “Aquí nadie respeta, es lo que me he dado cuenta. Saben cuándo termina un contrato y antes empiezan a tocar a los jugadores. Yo nunca acostumbro a eso, siempre llamo a los directivos, en este caso sé que los empresarios se movieron y ofrecieron y, cuando se ofrecen esa plata, pues...”, dijo.

El presidente albirrojo defendió la prudencia en la administración del club, que ya renovó a Hugo Rodallega y a Christian Mafla, y reafirmó que su prioridad es mantener la estabilidad financiera. “Prefiero tener una nómina al día, un equipo equilibrado donde todo el mundo reciba su pago. Yo pago puntual, gracias a Dios hemos venido saliendo adelante y estamos construyendo una base no para uno, sino para muchos años”, señaló.

Sobre el futbolista, Méndez destacó su profesionalismo y el compromiso mostrado durante la temporada: “Yo hablo muy bien con el jugador, creo en su profesionalismo, antes de jugar el último partido —contra Deportivo Cali— teníamos claro que iba para otro equipo, pero se entregó y nos dio el gol. Confío en él y en que su participación en lo que resta sea la óptima, es lo que él me ha dicho”, concluyó.

En Independiente Santa Fe, Harold Santiago Mosquera suma 68 partidos, 54 titularidades, 15 goles y 12 asistencias.

¿Quién será el nuevo técnico de Santa Fe?

Además, Méndez aseguró que la próxima semana se anunciará quién será el próximo técnico de Santa Fe. “La próxima semana tendremos técnico para que comience a trabajar el 10 o 12 de diciembre y con él y las personas que vengo hablando estamos analizando los refuerzos que hay que traer. Se hará oficial después de terminar el campeonato. Si clasificamos seguirá manejando Pacho López y tendrá comunicación a distancia con el técnico para saber qué refuerzos y posiciones requerimos”, mencionó.

“Con los dos técnicos que hoy estoy hablando estamos mirando nóminas. Porque cualquiera de ellos que logre un acuerdo será el que llegue, pero ya teniendo conocimiento de los jugadores que busca, no nos estamos durmiendo en eso. Queremos un técnico con experiencia, que haya dirigido Copa Libertadores”, aseguró.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador