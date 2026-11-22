Antes de la anotación de Cabal, la Juve tomado ventaja gracias a Nick Woltemade. El alemán abrió el marcador al minuto 53, tras aprovechar un rebote de la defensa luego de un remate de Weston McKennie. Siete minutos…

El futbolista colombiano Juan David Cabal volvió a marcar con Juventus y fue protagonista de la goleada 4-0 sobre Venezia, este domingo, por la duodécima jornada de la Serie A italiana 2026/27. El defensor vallecaucano anotó el tercer tanto de la ‘Vecchia Signora’, que consiguió una importante victoria en condición de local.

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Antes de la anotación de Cabal, la Juve tomado ventaja gracias a Nick Woltemade. El alemán abrió el marcador al minuto 53, tras aprovechar un rebote de la defensa luego de un remate de Weston McKennie. Siete minutos después, El neerlandés Teun Koopmeiners recibió una asistencia del propio Woltemade y convirtió el segundo.

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La celebración de Cabal llegó al minuto 65, cuando apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro enviado por el kosovar Edon Zhegrova. El colombiano logró superar a la defensa visitante y mandó el balón al fondo de la red. Aunque la jugada fue revisada por el VAR, el árbitro terminó validando la anotación.

¡GRITO COLOMBIANO EN LA GOLEADA DE JUVENTUS! Juan Cabal se impuso en las alturas y selló su tanto en el triunfo por 4-0 de la Vecchia Signora ante Venezia por la fecha 12 de la #SerieAxESPN.



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Este fue el primer gol del lateral vallecaucano en la presente temporada de la Serie A y el tercero que consigue desde su llegada a Juventus. De esta manera, sumó una nueva actuación positiva en una campaña en la que ha venido recuperando protagonismo. Precisamente, Cabal ha sumado minutos en las últimas cinco jornadas y comienza a consolidarse como una alternativa importante para Luciano Spalletti, pues este domingo completó su tercera titularidad al hilo.

La goleada quedó sentenciada al minuto 71, cuando Randal Kolo Muani convirtió un penalti que él mismo había provocado. Woltemade le cedió el cobro y el francés engañó al arquero Filip Stankovic para establecer el 4-0 definitivo. Con este resultado, Juventus llegó a 21 puntos y se ubicó en la sexta posición de la Serie A.

Ahora, Juventus tendrá que concentrarse en sus próximos compromisos nacionales e internacionales. El jueves 26 de noviembre recibirá al Omonia Nicosia, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. Posteriormente, el domingo 29 de noviembre visitará al Como, por la decimotercera fecha de la Serie A italiana.

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