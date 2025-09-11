Juan David Cabal ya recibió el alta y estaría cerca de volver a jugar con Juventus

El defensor colombiano recibió el alta tras diez meses fuera y podría reaparecer con Juventus; la selección también lo sigue de cara a los próximos amistosos. Foto: FCF

Diez meses después de la lesión que frenó su carrera en el mejor momento, Juan David Cabal está a un paso de regresar a las canchas. El defensor colombiano, fichado por Juventus en 2024 y pieza que podría aportar en los planes de la selección de Colombia, recibió el alta médica y deportiva tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en noviembre pasado.

El lateral izquierdo de 23 años había irrumpido con fuerza en la Serie A durante su paso por Hellas Verona y, en su arribo a Turín, rápidamente se ganó minutos como titular. Sin embargo, la grave lesión en una concentración con la Tricolor lo obligó a frenar en seco su progresión y someterse a cirugía, con un proceso de recuperación que se extendió casi un año.

Durante ese tiempo, Cabal trabajó de manera rigurosa en su rehabilitación, combinando fisioterapia y acondicionamiento físico bajo la supervisión del cuerpo médico de la Juventus. En las últimas semanas ya entrenaba a la par de sus compañeros, lo que alimentó las expectativas de su retorno. Desde Italia, medios como Calciomercato confirmaron que el técnico Igor Tudor y la plantilla celebraron su reincorporación, conscientes de que su versatilidad —puede actuar tanto de lateral como de central zurdo— será un recurso clave en la temporada.

El plan del club apunta a convocarlo para el clásico ante Inter de Milán, programado para el 13 de septiembre, aunque también se contempla que su reaparición oficial sea en el debut de Champions League frente al Borussia Dortmund (16 de septiembre) o, en última instancia, contra su exequipo, Hellas Verona, el 20 del mismo mes.

Su vuelta llega en un momento alentador para la Vecchia Signora, que arrancó la Serie A con dos victorias consecutivas y busca consolidar un proyecto competitivo en el curso 2025/26. Cabal, con contrato hasta junio de 2029, podría dar un nuevo aire a la defensa, donde jugadores como Andrea Cambiaso y Jonas Rouhi habían cargado con la responsabilidad en su ausencia.

Desde la perspectiva colombiana, la noticia también genera ilusión. Cabal debutó con la selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y estaba llamado a convertirse en uno de los referentes del recambio defensivo. Su recuperación, por tanto, no solo fortalece a la Juventus, sino que amplía las opciones de la Tricolor de cara al reto mundialista del próximo año.

El regreso del antioqueño no es solo un alivio para su club, sino también una reivindicación personal: volver a competir en la élite tras una de las lesiones más difíciles para un futbolista.

