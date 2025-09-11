Sector del deporte convoca a nueva marcha para protestar por su presupuesto

Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se concentraron el 1° de septiembre en la Plaza de Bolívar para reclamarle al gobierno de Gustavo Petro por la reducción de casi el 70% de su presupuesto para 2026, prevista en la nueva Ley de Financiamiento. La protesta contó con la participación de medallistas olímpicos como Jeison López, Carlos Ramírez o Mari Leivis Sánchez; medallistas paralímpicos, como Erica Castaño, Moisés Fuentes y Fabio Torres; exdeportistas, ahora dirigentes, como Fabiola Zuluaga y Javier Suárez, y altos mandos del deporte colombiano como el presidente del Comité Olímpico nacional, Ciro Solano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El deporte colombiano se prepara para una nueva movilización nacional en rechazo al recorte presupuestal proyectado para 2026.

Esta semana, el Comité Olímpico Colombiano convocó a una nueva protesta en una rueda de prensa en la que participaron Ciro Solano (presidente del COC), Yuli Marcela López (presidenta del Sindicato del Ministerio del Deporte), Jaime Silva (Comité Paralímpico), Fernando Panesso (Special Olympics) y Jorge Iván Palomino (Defensoría del Pueblo).

Bajo el lema “Sí al deporte, no al recorte”, la jornada fue convocada para el domingo 14 de septiembre, desde las 9:00 a.m., con prendas amarillas como símbolo y actividades compartidas en redes sociales.

Los organizadores señalaron que la reducción a $312.000 millones del presupuesto afectaría de manera grave al sistema deportivo, que ya había pasado de $1,3 billones en 2024 a $464.000 millones en 2025.

Entre las consecuencias, se advirtió que los Juegos Intercolegiados atenderían solo a 26.000 niños frente a los 130.000 del año pasado, y que programas como “Deportista Apoyado” podrían desaparecer.

La nueva movilización tendrá puntos de encuentro en varias ciudades: en Bogotá (Cra. 7 con calle 69), Armenia (Ciclovía Estadio Centenario), Cali (Punto Cero del Deporte), Medellín (Ciclovía El Poblado) y Manizales (Plaza de Bolívar).

El presidente del COC, Ciro Solano, insistió en que “sin recursos, no hay resultados” y reveló que la ministra Patricia Duque llevará al Congreso una contrapropuesta de $750.000 millones. La jornada busca enviar un mensaje al Gobierno y al Legislativo para replantear la reducción, resaltando el deporte como un pilar de salud, bienestar y cohesión social.

