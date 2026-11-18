El anuncio llegó mediante un video publicado en sus redes sociales, grabado en el vestuario del Juventud Estadio de Oviedo, donde comenzó a jugar de niño. En las imágenes aparece sentado con unos botines que posteriormente cuelga en una…

El futbolista español Juan Mata anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de una trayectoria de dos décadas en la que conquistó títulos con clubes de Europa y Asia. El mediocampista, campeón mundial y europeo con España, se encontraba sin equipo desde septiembre pasado.

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El anuncio llegó mediante un video publicado en sus redes sociales, grabado en el vestuario del Juventud Estadio de Oviedo, donde comenzó a jugar de niño. En las imágenes aparece sentado con unos botines que posteriormente cuelga en una percha, mientras suena la canción It’s Now or Never, de Elvis Presley.

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Su último equipo fue el Melbourne Victory de Australia, con el que disputó la temporada 2025-2026 y registró cinco goles y 13 asistencias. El español, que desarrolló principalmente su carrera como mediapunta y también actuó como extremo, fue elegido mejor jugador de la liga australiana y recibió varios reconocimientos individuales por su rendimiento.

Mata comenzó su carrera profesional en el Real Madrid Castilla durante la temporada 2006-2007, cuando el filial madridista competía en la Segunda División española. Posteriormente representó al Valencia, Chelsea y Manchester United, antes de continuar su trayectoria internacional en el Galatasaray de Turquía, Vissel Kobe de Japón y los australianos Western Sydney Wanderers y Melbourne Victory.

El mediocampista formó parte de la histórica selección española que conquistó su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, bajo la dirección de Vicente del Bosque. En aquel torneo disputó 20 minutos frente a Honduras en la fase de grupos. Dos años después también ganó la Eurocopa 2012, en cuya final marcó un gol durante la victoria 4-0 sobre Italia.

Su despedida llegó pocas semanas después de que Pedro Rodríguez, otro integrante de aquella selección campeona del mundo, anunciara su retiro en octubre. Con ambas salidas, únicamente Sergio Ramos, Raúl Albiol y Javi Martínez permanecen sin anunciar oficialmente su retirada entre los 23 futbolistas que conquistaron el título mundial de 2010, aunque actualmente todos están sin equipo.

Fuera del terreno de juego, Mata ha impulsado proyectos sociales como Common Goal, iniciativa que promueve el uso del fútbol como herramienta de transformación y de la que es vicepresidente del consejo. También participa como inversionista en proyectos deportivos y está vinculado como directivo en equpos como Melbourne Victory y San Diego FC.

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