Kevin Viveros, máximo goleador del Brasileirao: doblete y triunfo contra el Santos de Neymar

El delantero colombiano marcó los dos goles del triunfo 2-0 de Athletico Paranaense sobre Santos y llegó a 14 tantos en 22 partidos. Foto: Athletico Paranaense

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Kevin Viveros atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y volvió a demostrarlo en Brasil. El delantero colombiano, exjugador de Atlético Nacional, marcó doblete en la victoria 2-0 de Athletico Paranaense sobre Santos, en condición de visitante, por el Brasileirao.

El atacante fue la gran figura del compromiso y necesitó apenas 25 minutos para sentenciar el partido. Viveros marcó el primer gol al minuto 13 y volvió a aparecer al 25 para completar una noche perfecta frente al equipo de Santos, que tuvo la ausencia de Neymar por acumulación de tarjetas amarillas.

Viveros apareció dos veces en el área

El primer tanto llegó después de un balón que fue enviado al área. Un defensor del Santos consiguió ganar la posición y rechazar, pero la pelota quedó nuevamente a disposición de Viveros tras una serie de rebotes.

El colombiano controló con su pierna derecha y, rápidamente, sacó un remate con la izquierda. El disparo terminó superando al guardameta brasileño para poner el 1-0 de Athletico Paranaense.

Doce minutos después, Viveros volvió a castigar a la defensa local. Al 25, recibió una pelota al vacío y aprovechó su velocidad para ganar la carrera y llegar hasta el área.

Le recomendamos leer: FIFA salió en defensa de Gianni Infantino y lanzó una dura advertencia en medio de la crisis

El arquero salió a achicarle el espacio, pero el delantero resolvió nuevamente con su pierna izquierda. Sacó un remate raso que avanzó lentamente, aunque terminó cruzando la línea de gol para convertirse en el 2-0 definitivo. Santos no pudo reaccionar y Paranaense terminó llevándose los tres puntos como visitante.

14 goles en 22 partidos

El doblete le permite a Viveros seguir aumentando sus impresionantes números en el campeonato brasileño. El colombiano llegó a los 14 goles en 22 partidos del Brasileirao y se convirtió en el máximo goleador de la liga en solitario, dejando atrás a Pedro de Flamengo.

Con este triunfo, el equipo llegó a 40 puntos y se mantiene tercero en la clasificación. Palmeiras continúa como líder con 48 unidades, mientras que Flamengo es segundo con 42, aunque tiene un partido menos.

Para Santos, la derrota representa un nuevo golpe en su lucha por alejarse de la zona de descenso. El equipo paulista permanece en el puesto 17 con 22 puntos, apenas uno menos que Internacional, que ocupa la posición 16 con 23 y, por ahora, está fuera de los puestos de descenso.

La situación resulta todavía más preocupante para el equipo de Neymar, quien no pudo participar en el compromiso por acumulación de tarjetas amarillas.

Presencia colombiana

Viveros no fue el único colombiano en cancha. Steven Mendoza disputó los 90 minutos del compromiso, mientras que el delantero de Athletico Paranaense también permaneció durante todo el partido.

Le podría interesar: ¿Thiago Almada jugará con River Plate contra Santa Fe? Coudet habló sobre la posibilidad

Entre los suplentes de Santos estuvo Jorge Rivaldo, reciente incorporación del club, quien llegó procedente de Águilas Doradas de Rionegro a mitad de semestre. Por su parte, Juan Camilo Portilla no estuvo disponible para el encuentro debido a una lesión.

Así, la noche terminó siendo completamente favorable para Viveros: dos goles, los tres puntos para Paranaense y una nueva muestra de su gran presente goleador en el fútbol brasileño.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador