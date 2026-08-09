¿Thiago Almada jugará con River Plate contra Santa Fe? Coudet habló sobre la posibilidad

El técnico de River Plate se refirió a la posibilidad de que el flamante refuerzo tenga minutos este miércoles en El Campín, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: EFE - Kenneth Fernández

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River Plate atraviesa uno de los momentos más complicados de su temporada, pero la llegada de Thiago Almada despertó ilusión entre los hinchas del equipo argentino. Sin embargo, Eduardo Coudet prácticamente descartó que el mediocampista debute este miércoles contra Independiente Santa Fe, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto Millonario confirmó este fin de semana el fichaje de Almada, procedente del Atlético de Madrid, en una operación que, según la prensa argentina, alcanzó los 20 millones de euros por el 100 % de los derechos del jugador, convirtiéndose en la transferencia más cara en la historia del fútbol argentino.

El mediocampista llega además con un importante recorrido reciente. Fue subcampeón del mundo con Argentina y también hizo parte del plantel que conquistó el Mundial de 2022. Por eso, su incorporación es considerada una de las grandes apuestas de River para este periodo de transferencias.

Coudet habló sobre el posible debut de Almada

La expectativa estaba puesta en saber si Almada podría tener sus primeros minutos con la camiseta de River en el duelo frente a Santa Fe, especialmente por la necesidad que tiene el equipo argentino de cambiar su presente.

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River llega al compromiso internacional después de cinco derrotas consecutivas, una racha que aumenta la presión sobre Coudet y sobre un plantel que también sumó otros nombres importantes durante el mercado, como Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Aun así, el entrenador fue claro después de la derrota contra Tigre y consideró muy complicada la presencia de Almada en Bogotá.

“Es difícil. Sería egoísta de mi parte querer que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue a 2600 metros de altura en Bogotá, sería irreal”, explicó Coudet en conferencia de prensa.

El técnico también señaló que los jugadores que llegaron recientemente al equipo han tenido que incorporarse rápidamente debido a la necesidad del momento, pero consideró que exigirle lo mismo a Almada sería diferente por las circunstancias de su llegada.

“Los muchachos han llegado y se han querido meter, y la necesidad hizo que se metieran. Ya esto sería un poco irreal, seguramente para la vuelta va a estar, o para el domingo”, añadió.

Almada apunta al partido de vuelta

De acuerdo con las declaraciones del entrenador, la prioridad sería que Almada tenga más tiempo para ponerse a punto antes de debutar. El futbolista se encontraba de vacaciones después de disputar la Copa del Mundo, por lo que su regreso a la actividad competitiva será progresivo.

Así, todo apunta a que el gran fichaje de River no estará disponible para el primer enfrentamiento contra Santa Fe, programado para este miércoles 12 de agosto en el estadio El Campín, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El conjunto argentino tendría como siguiente oportunidad el partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Monumental. Allí, según adelantó el propio Coudet, Almada tendría muchas más posibilidades de hacer su debut con River.

Para Santa Fe, la noticia supone además un alivio en la previa de un partido en el que tendrá enfrente a un River que, pese a su mal momento y sus cinco derrotas consecutivas, llega con una plantilla reforzada y con una de las incorporaciones más importantes del mercado argentino.

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