Kevin Viveros pidió ayudas para Buenaventura tras el terremoto en Colombia

Kevin Viveros y sus cifras goleadoras: los números que lo acercan a la selección de Colombia Foto: Kevin Viveros @kevinviveros9

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Kevin Estiben Viveros Rodallega nació el 26 de abril de 2000 en Buenaventura, Valle del Cauca. Y aunque hoy triunfe lejos de su tierra, el delantero de 26 años no se olvida de su gente y de su ciudad de origen. Tras el terremoto en Colombia de 7,4, este importante puerto sufrió varios daños.

Al igual que Cali, Pereira, Manizales y Chocó, este distrito portuario necesita de la colaboración de los colombianos para reparar lo que se dañó. Por eso, Kevin Viveros hizo un llamado en público a que las personas, y especialmente el Gobierno, no olviden a Buenaventura, a sus habitantes y a sus necesidades.

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Buenaventura necesita de Colombia

“Quiero decirles a todos en Buenaventura que tengan mucha fuerza y que sigamos ayudándonos entre todos. Nosotros somos una tierra que no se queda de brazos cruzados, y más cuando está pasando un momento difícil”.

El artillero de Atlético Paranaense en el Brasileirão agregó que la situación es muy preocupante y la gente está solicitando mucho apoyo. En algunos edificios desplomados, aún hay personas atrapadas bajo los escombros.

“Necesitamos mucho apoyo para el sistema de salud, para atender a las personas afectadas y maquinaria para poder habilitar la vía. Es importante que en las noticias también se muestre a Buenaventura”, dijo en Blu Radio.

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“Una ciudad en el olvido”

Viveros aclaró que su familia y él, cuando vuelven a Colombia, viven en Cali y afortunadamente todos están sanos y salvos. Sin embargo, el joven atacante recordó una incómoda realidad sobre Buenaventura y su descuido del Estado.

“Necesitamos mucho apoyo en Buenaventura porque sabemos que es una ciudad que está un poco en el olvido. He estado hablando con mi hermano, con amigos, para ver en qué podemos colaborar”, aseguró Kevin Viveros.

El delantero recalcó su compromiso con el puerto, enviando ayudas para personas que perdieron todo, niños y hospitales. No obstante, el cierre de la vía Cali-Buenaventura dificulta mucho más las labores de colaboración.

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Kevin Viveros en Atlético Paranaense

El delantero vallecaucano viene de anotar dos goles en la victoria 2-0 de Atlético Paranaense contra el Santos de Neymar Jr. Un par de anotaciones que lo consolidaron como el máximo goleador de esta edición de Brasileirão.

Viveros acumula siete participaciones de gol, seis anotaciones y una asistencia, en los últimos seis partidos. El equipo del colombiano marcha tercero en la tabla de posiciones con 40 puntos, a ocho del líder, Palmeiras.

En total, Kevin Viveros contabiliza 14 goles en 21 partidos. Desde su llegada a Brasil, han sido 25 dianas, lo que constituye su mejor registro en su carrera. Con todo esto, pide pista en la convocatoria de la selección de Colombia.

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