Klinsmann sobre Luis Díaz: “Encaja perfecto en el Bayern y se adaptará rápido”

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich ha generado expectativa en Alemania y en Colombia. El delantero guajiro, procedente del Liverpool, inicia una nueva etapa en su carrera con el reto de consolidarse en uno de los clubes más históricos de Europa.

Uno de los que más confianza ha mostrado en el colombiano es Jürgen Klinsmann, leyenda del Bayern y uno de los grandes goleadores en la historia del club. El exdelantero aseguró que Díaz tiene todo para brillar en la Bundesliga:

“Creo que pueden estar muy orgulloso de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto. Su estilo encaja perfecto en el Bayern, en un equipo con tanta movilidad y poder ofensivo. Es emocionante para él y para todos los aficionados de la Bundesliga”, afirmó Klinsmann, en una rueda de prensa organizada por la Bundesliga para medios de Latinoamérica.

Por su parte, el atacante de la selección de Colombia reconoció la magnitud del desafío:

“Lo que me atrajo fue la historia y la grandeza de este club. Es un reto muy grande ser parte de un equipo que lo ha ganado todo. Quiero dar lo mejor de mí para seguir escribiendo historia, ganar títulos y dejar un recuerdo en la memoria de los aficionados”, declaró Luis Díaz luego de su debut oficial en suelo alemán.

El extremo también destacó la intensidad de la Bundesliga y lo que significa compartir vestuario con estrellas como Harry Kane, Jamal Musiala o Michael Olise:

“Jugar al lado de Harry es espectacular, es un futbolista con el que te entiendes de inmediato. Con Olise me identifico mucho porque tiene ese uno contra uno que te cambia partidos. Estoy muy feliz de compartir con jugadores de tanta calidad”, agregó.

Luis Díaz, que inició su carrera en la escuela de su padre en La Guajira y luego pasó por Barranquilla FC, Junior, Porto y Liverpool, llega al Bayern con la ilusión de dejar huella.

Con el respaldo de una leyenda como Klinsmann, el colombiano se prepara para afrontar una de las etapas más exigentes e ilusionantes de su carrera en el club más grande de Alemania.

