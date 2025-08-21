Bayern vs. RB Leipzing: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en Bundesliga

El extremo colombiano hará su debut en la Bundesliga con Bayern Múnich frente a Leipzig, en un estreno que combina expectativas y la búsqueda del título número 35 para el club bávaro. Foto: FCB

La Bundesliga 2025-2026 arranca con un partidazo: Bayern Múnich, campeón defensor, se enfrenta al Leipzig en el Allianz Arena, en un duelo que marcará el debut del colombiano Luis Díaz en la liga alemana.

Tras su llegada como fichaje estrella del Bayern, Díaz llega con el cartel de protagonista y con la ilusión de mantener su racha de títulos en cada club que ha defendido.

El conjunto bávaro inicia la defensa de su corona y la búsqueda de su título número 35, luego de comenzar la temporada oficial con la Supercopa de Alemania, en la que vencieron al Stuttgart 2-1. Díaz ya dejó su sello en Alemania con un gol en ese encuentro y ha sido uno de los jugadores más destacados durante la pretemporada. Sin embargo, la afición sigue pendiente de refuerzos, ya que las incorporaciones se han limitado al colombiano, al defensor Jonathan Tah y al joven volante Tom Bischof.

Por otro lado, figuras importantes como Kingsley Coman, Thomas Müller, Leroy Sané y Joao Palhinha han dejado el club, mientras que Jamal Musiala se encuentra en recuperación.

El guajiro de 28 años, consciente de la exigencia de la Bundesliga, afirmó: “Ya tenía un poco de conocimiento de la Bundesliga, soy muy amante de ver el fútbol y todas las competiciones. Hablé con Florian (Wirtz) en Liverpool y sé que es una liga física. Espero tener un gran debut. Llevo unas dos semanas acá y necesito tiempo para acomodarme”. Su llegada al Bayern es también un paso importante en su camino hacia el Mundial 2026, con la selección colombiana, donde espera seguir siendo protagonista.

El rival de este estreno, Leipzig, es un equipo en ascenso y un desafío nada sencillo. Históricamente, Bayern lleva ventaja en los enfrentamientos directos con nueve victorias, frente a dos derrotas y siete empates. El último choque, correspondiente a la jornada 32 de la temporada pasada, terminó 3-3, mostrando que el Leipzig puede complicar incluso al favorito local.

Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. RB Leipzing en Bundesliga

Fecha: 22 de agosto de 2025

Hora: 1:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Transmisión: ESPN y Disney+

