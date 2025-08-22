Copa Libertadores 2025: así quedaron los cuartos de final y cuándo se disputan

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ya tienen definido el cuadro: clásicos argentinos, duelos Brasil vs. Argentina y un ecuatoriano que busca dar la sorpresa. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Copa Libertadores 2025 entró en la recta final decisiva. Este jueves quedaron definidos los ocho equipos que sueñan con llegar a la gran final y levantar el trofeo más codiciado de Sudamérica. Habrá clásicos, choques históricos y un cuadro que promete emociones fuertes: Palmeiras, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata, Racing, San Pablo, Vélez, Flamengo y River ya se preparan para los cuartos de final, que se jugarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

La ronda de octavos no estuvo exenta de sorpresas. Liga de Quito dio el golpe más resonante al eliminar a Botafogo, campeón vigente, con un 2-0 en la altura que borró la derrota en Río. También River necesitó sufrir para avanzar: empató con Libertad y solo en los penales pudo asegurarse su pase. En cambio, Palmeiras y Flamengo confirmaron su chapa de candidatos con series sólidas y sin titubeos.

Los cruces de cuartos de Copa Libertadores 2025 quedaron así

Sao Pablo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador)

El equipo paulista, conducido por Hernán Crespo, viene de una clasificación sufrida ante Atlético Nacional, definida desde los doce pasos. Liga, en cambio, llega envalentonada tras dejar en el camino al último campeón. Una llave que mezcla historia, presente y un aire de revancha: los ecuatorianos ya saben lo que es incomodar a gigantes brasileños.

River (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil)

Un duelo que ya es clásico de Libertadores. River volvió a mostrar carácter en una serie dramática frente a Libertad, mientras que Palmeiras aplastó a Universitario en Lima y luego administró la ventaja en casa. Se repite una rivalidad que en la última década entregó eliminatorias inolvidables.

Vélez (Argentina) vs. Racing (Argentina)

Llave ciento por ciento argentina. Vélez se mostró sólido al dejar afuera a Fortaleza, y Racing dio vuelta una serie que había arrancado torcida contra Peñarol. El Fortín y la Academia, dos históricos que buscan reencontrarse con la gloria continental, prometen una eliminatoria intensa y pareja.

Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil)

Un choque de estilos. Estudiantes, con su pragmatismo y oficio copero, volvió a demostrar que sabe jugar estas instancias tras eliminar a Cerro Porteño. Del otro lado, Flamengo se impuso con autoridad en un cruce brasileño frente a Internacional. El Pincha buscará frenar al Mengão, único equipo brasileño en esa mitad del cuadro.

