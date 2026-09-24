El partido marcó el comienzo de las etapas de Jurgen Klopp y Xavi Hernández al frente de sus respectivas selecciones. Ambos entrenadores llegaron después de un cambio de ciclo, tras las salidas de Ronald Koeman y Julian Nagelsmann, y…

En Ámsterdam, Países Bajos y Alemania igualaron 1-1 en el estreno del Grupo A2. El conjunto alemán tomó ventaja a los 32 minutos por medio de Felix Nmecha y consiguió sostener el resultado hasta los últimos instantes, pero Cody Gakpo apareció en el tiempo añadido, al 90+2′, para rescatar un punto para los locales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Klopp y Xavi arrancaron con empate: vea los goles de la Liga de Naciones UEFA

El partido marcó el comienzo de las etapas de Jurgen Klopp y Xavi Hernández al frente de sus respectivas selecciones. Ambos entrenadores llegaron después de un cambio de ciclo, tras las salidas de Ronald Koeman y Julian Nagelsmann, y también buscaban dejar atrás la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

Publicidad

Klopp, quien no dirigía desde que terminó su largo ciclo en Liverpool en 2024, tuvo que conformarse con un empate en su regreso a los banquillos. Xavi, por su parte, también estaba sin equipo desde que terminó su etapa en Barcelona ese mismo año.

El resultado dejó a Alemania y Países Bajos con un punto cada uno, mientras Grecia quedó como líder del grupo con tres unidades después de vencer 2-1 a Serbia con un gol de Tasos Douvikas en el 90+5′.

La segunda jornada tendrá a Alemania como local frente a Grecia, mientras Países Bajos visitará a Serbia.

Portugal inicia con victoria y Cristiano sigue buscando el gol 1.000

En el Grupo A4, Portugal comenzó la defensa del título con un triunfo 1-0 sobre Gales en Lisboa. La selección dirigida por Jorge Jesus consiguió los tres puntos gracias a un gol de João Félix en el minuto 22.

Portugal dominó buena parte del encuentro y Cristiano Ronaldo tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja. El delantero incluso celebró un gol en el minuto 60, pero el VAR intervino y determinó que estaba en fuera de juego.

Cinco minutos después, Jorge Jesus decidió sustituir a su capitán. Ronaldo deberá seguir esperando para acercarse a los 1.000 goles en su carrera: después de este partido acumula 979, por lo que le faltan 21.

Tras su salida, Portugal perdió parte del control del encuentro y Gales consiguió acercarse con mayor peligro en el tramo final, aunque los locales conservaron la ventaja.

Haaland marca dos y Noruega también arranca con tres puntos

En Oslo, Noruega derrotó 3-2 a Dinamarca con un doblete de Erling Haaland. Los locales se adelantaron rápidamente con los goles de Oscar Bobb, en el minuto 14, y Haaland, en el 18′.

Dinamarca reaccionó y consiguió igualar el encuentro. Mikkel Damsgaard descontó en el 25′ y Rasmus Höjlund estableció el 2-2 al minuto 60. Cuando el partido parecía abierto, Haaland apareció nuevamente en el 74′ para marcar el gol de la victoria noruega.

El delantero del Manchester City llegó así a 64 goles en 56 partidos con Noruega, con apenas 26 años.

Noruega y Portugal suman tres puntos y comparten la parte alta del Grupo A4. Ahora se enfrentarán el próximo domingo en Oslo, en un partido que tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Haaland y Cristiano Ronaldo.

Así quedaron los grupos destacados

Grupo A2:

Grecia, 3 puntos Alemania, 1 Países Bajos, 1 Serbia, 0

Grupo A4:

Noruega, 3 puntos Portugal, 3 Dinamarca, 0 Gales, 0

Además, en la Liga B, Austria venció 3-1 a Israel y Kosovo superó 1-0 a Irlanda. En la Liga D, Malta derrotó 2-1 a Andorra y Lituania se impuso 2-0 a Liechtenstein.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador