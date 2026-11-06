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La crisis de Ueno Bank que golpea a Paraguay también sacude con fuerza a su fútbol

El banco que patrocinaba la liga paraguaya, varios clubes entre grandes y chicos, además de varios, estadios terminó intervenido. La situación que estalló esta semana afecta a casi tres millones de personas.

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Daniel Bello
Daniel Bello
GR5440. SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Matías Galarza (c) de Paraguay sale del campo de juego este jueves, al finalizar un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el estadio Levi's en Santa Clara, California (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez
Los jugadores de la selección paraguaya se vieron afectados por la crisis de Ueno Bank. EFE/ Miguel Gutiérrez
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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La noticia que ha sacudido a Sudamérica esta semana es, sin duda, el escándalo de Ueno Bank, cuya crisis provocó la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, todavía pendiente de aceptación formal. La entidad tenía aproximadamente 2,94 millones de clientes, casi la mitad de la población del país, y miles enfrentan dificultades para recuperar sus ahorros.

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Las autoridades también investigan…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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Comentarios
  • orlando(45745)Hace 11 horas
    Hay que hacer claridad que Paraguay esta regentado por el partido Colorado de derecha, donde hay corrupción la tendencia ideológica pierde importacia.
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