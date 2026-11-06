El Banco Central del Paraguay intervino Ueno después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Las autoridades también investigan…

La noticia que ha sacudido a Sudamérica esta semana es, sin duda, el escándalo de Ueno Bank, cuya crisis provocó la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, todavía pendiente de aceptación formal. La entidad tenía aproximadamente 2,94 millones de clientes, casi la mitad de la población del país, y miles enfrentan dificultades para recuperar sus ahorros.

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La crisis de Ueno Bank que golpea a Paraguay también sacude con fuerza a su fútbol

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Las autoridades también investigan presuntas irregularidades financieras y operaciones con empresas vinculadas. La insolvencia refleja la insuficiencia patrimonial para respaldar adecuadamente las obligaciones del banco, una situación que desató una crisis de confianza.

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La incertidumbre se trasladó rápidamente a las calles de Asunción, donde cientos de miles de ciudadanos se manifestaron frente a oficinas bancarias e instituciones públicas para exigir respuestas. Muchos quedaron sin acceso a sus ahorros o enfrentaron dificultades para recibir pagos. La crisis financiera se convirtió así en una movilización social de alcance nacional.

La caída de UENO Bank desató protestas masivas en Asunción. La gente reclama para acceder a sus ahorros y pide que Santiago Peña sea juzgado. EFE/ Juan Pablo Pino Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Entre los afectados también aparecen los futbolistas paraguayos como consecuencia de la enorme influencia comercial que Ueno había construido en el deporte. La entidad patrocinaba la primera división, denominada comercialmente Copa de Primera Tigo Ueno Bank, y mantenía acuerdos con varios clubes, la selección nacional y escenarios deportivos.

Olimpia y Cerro Porteño, los dos clubes más laureados del fútbol paraguayo, tenían a Ueno entre sus principales patrocinadores. La marca aparecía tanto en sus camisetas como en los nombres comerciales de sus estadios: Ueno Manuel Ferreira y Ueno La Nueva Olla, respectivamente. También figuraba en el Defensores del Chaco, escenario emblemático de la selección paraguaya.

La presencia del banco no se limitaba a los escenarios de los principales equipos, pues incluía además a Guaraní, cuyo estadio Rogelio Silvino Livieres también incorporó comercialmente el nombre de Ueno. Clubes más modestos como Sportivo Luqueño y Rubio Ñu salieron con la marca en el pecho en la más reciente fecha del campeonato paraguayo.

La crisis obligó a pronunciarse a la Asociación Paraguaya de Fútbol. En un comunicado institucional, expresó su solidaridad con las familias afectadas y dio un parte de tranquilidad sobre el torneo. "La APF está junto a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol paraguayo afectados por esta situación" y también aclaró que "todas las competiciones del fútbol paraguayo actualmente en disputa continuarán desarrollándose con absoluta normalidad".

Los clubes también comenzaron a tomar decisiones. Olimpia anunció la rescisión de su contrato con Ueno, que originalmente se extendía hasta 2032, y retiró la publicidad bancaria de sus instalaciones. En su partido del miércoles contra Recoleta, los jugadores aparecieron con una lámina que cubría la antigua marca y promocionaba Olimpista.com, plataforma digital de la institución.

Cerro Porteño también comenzó a apartarse de la marca, retirando publicidad de su indumentaria y revisando las consecuencias contractuales de la desvinculación. Su situación presenta otra complejidad y es que de acuerdo con el diario ABC Color de Paraguay, la deuda del banco con la institución ronda los US 24 millones de dólares.

Mientras los clubes tomaban las decisiones correspondientes, Futbolistas Asociados del Paraguay, la agremiación de los jugadores guaraníes, comenzó a identificar a los jugadores afectados. Su presidente, Rogelio Delgado, explicó que numerosos profesionales recibían sus salarios mediante Ueno. A esta preocupación se suman los reportes sobre premios pendientes de la selección por el Mundial de 2026.

“Los ladrones de gallina siempre están presos, pero los verdaderos ladrones son los de saco y corbata”, comentó Delgado, exdefensor y mundialista en México 1986. “Es un golpe duro, vamos a ver qué determinación tomar. Esperemos que se haga justicia y paguen los responsables (…) Ahora vamos a jugar nuestro partido más importante”.

Los reclamos de los jugadores de la selección

La posibilidad de acudir a los tribunales comenzó a tomar forma entre los jugadores afectados. El abogado Rodrigo Codas reveló que prepara una demanda colectiva con al menos diez integrantes de la selección paraguaya, varios de ellos residentes en el exterior. Según sus estimaciones, el dinero comprometido alcanzaría una cifra de ocho dígitos en dólares.

Codas explicó a ABC Cardinal que Miguel Vásquez, fundador del banco intervenido, tenía acceso al vestuario de la albirroja y desde allí invitó a varios jugadores a que invirtieran su dinero en la marca. "Me parece a mí que estamos como mínimo induciendo al engaño, porque acá hubo un engaño a todos los aportantes. Acá se ha mentido con los números, con el balance real del banco".

Los integrantes de la selección paraguaya también difundieron una declaración conjunta a través de las redes sociales de su capitán, Gustavo Gómez. En ella expresaron solidaridad con las familias afectadas, reclamaron respuestas inmediatas del Gobierno y la Justicia y anunciaron que cada jugador evaluará individualmente las medidas legales que correspondan para defender sus recursos.

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Los jugadores advirtieron: "Cada uno de nosotros evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan si resultamos afectados por estos hechos". El mensaje también exigió transparencia institucional y subrayó que la prioridad debe estar en los trabajadores y las familias que enfrentan mayores dificultades económicas.

Conmebol no escapó a la crisis

Pero la crisis no se limita a los clubes y a la Asociación Paraguaya de Fútbol. También alcanza a la Confederación Sudamericana de Fútbol, cuya sede está en Luque, a las afueras de Asunción, y que preside Alejandro Domínguez. Ueno mantenía relaciones comerciales con la organización y había ingresado en 2024 al grupo de patrocinadores de la Copa Sudamericana.

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Distintos reportes financieros señalan que la Conmebol tenía aproximadamente entre 14 y 15 millones de dólares depositados en Ueno Bank. La inmovilización de esos recursos despertó preocupación por los compromisos económicos de los torneos continentales, especialmente las finales de la Libertadores y la Sudamericana. El organismo aseguró que la situación no compromete el desarrollo de los eventos ni el pago de los premios anunciados para sus competiciones.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. (Photo by DANIEL DUARTE / AFP) Foto: AFP - DANIEL DUARTE

Aunque semejantes crisis no son habituales, el deporte internacional conoce antecedentes de patrocinadores que desaparecieron después de construir una presencia comercial considerable. FTX, la plataforma de criptomonedas que quebró en 2022, había firmado acuerdos con Mercedes en Fórmula 1, las Grandes Ligas y la NBA, además de dar nombre al estadio donde jugaban los Miami Heat.

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En el fútbol europeo sobresale el caso de Parmalat, conglomerado italiano que controló el Parma durante sus años de mayor éxito. El equipo conquistó títulos nacionales y europeos en la década de 1990, pero la bancarrota de su propietario en 2003 desencadenó dificultades financieras y una reestructuración que transformó profundamente el futuro de la institución.

De regreso a Paraguay, la atención está puesta en la devolución de depósitos y las responsabilidades que establezcan las investigaciones. Tanto los jugadores, como el grueso de la población paraguaya, aguardan respuestas mientras las autoridades intentan restablecer la confianza. Las próximas semanas serán claves para ver cómo evoluciona esta crisis.

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