La emotiva reacción de abuelo de 85 años al visitar el estadio Santiago Bernabéu

El momento se viralizó en TikTok y Twitter. Incluso fue replicado por el club madridista y por su último fichaje estrella, Jude Bellingham. Foto: Redes Sociales de Sandra Aliste

El pasado sábado 2 de septiembre Real Madrid venció como local 2-1 a Getafe, en un partido válido por la cuarta jornada de la liga española.

Al minuto 9 el visitante ya ganaba 1-0 con un gol de Borja Mayoral, canterano y exjugador del Real Madrid. Sin embargo, Joselu al 47′ y el inglés Jude Bellingham en el 90+5′ le dieron una victoria agónica al club merengue. Madrid es líder del fútbol en España con 12 puntos, dos más que su eterno rival, el FC Barcelona.

No obstante, lo que se llevó las miradas en el estadio y las redes sociales no fue el quinto gol en cuatro partidos de Bellinhgam, sino un espectador que hace 30 años no visitaba el “teatro de la castellana”, como se le conoce al estadio Santiago Bernabéu.

Más sobre Deportes ¡Histórico! Linda Caicedo fue nominada al Balón de Oro 2023 La delantera colombiana, de 18 años, es una de las candidatas para quedarse con el título de la mejor jugadora del mundo. Leer más ¡Histórico! Linda Caicedo fue nominada al Balón de Oro 2023 Jenni Hermoso denunció ante la justicia a Rubiales por beso en el Mundial Femenino Ahora que la jugadora hizo su denuncia, la fiscalía de la Audiencia Nacional presentará formalmente su querella contra Rubiales “a la mayor brevedad posible”. Leer más Jenni Hermoso denunció ante la justicia a Rubiales por beso en el Mundial Femenino

¿Quién es Miguel, el abuelo madridista?

Sandra Aliste, nieta de Miguel, quiso sorprender a su abuelo con una visita muy emocionante. El video en la cuenta de TikTok de Sandra mostró al hombre de 85 años llegando al templo blanco en carro. Luego se dejó sorprender cuando ascendieron las escaleras y vieron por primera vez en mucho tiempo el estadio del club de sus amores.

“Te lo digo de corazón. Si me muero ya, muero a gusto”, le dijo el anciano a su nieta, ya sentados en una de las tribunas del Santiago Bernabéu. Unos instante después Miguel contempla la joya arquitectónica de la capital española. “Es que ya no se puede aguantar”, expresó el hombre mientras saca un pañuelo porque no resiste más las lágrimas de la emoción.

Miguel aplaudió cuando escuchó el himno del Real Madrid (Hala Madrid) y lo entonó con fuerza y orgullo. Hacia el final del partido y también del video, Miguel se levantó de su asiento para celebrar el gol al último minuto del máximo campeón de la UEFA Champions League.

Lea también: Jude Bellingham rescata al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Visita al museo del Real Madrid

El club más ganador de la liga española invitó a Miguel a hacer una visita guiada por el museo del equipo merengue y lo compartió en sus redes sociales.

En el video se observó como el abuelo de 85 años rememoró todos los trofeos del Real Madrid. Incluso, envió un beso a algunos a través de las vitrinas.

Al final, Miguel recibió un regalo que por segunda vez le sacó algunas lágrimas. El club madridista le obsequió la nueva camiseta blanca, con el “10″ y su nombre a la espalda. El anciano se emocionó y lloró mientras abrazó con fuerza y amor su nueva camiseta.

Sandra, la nieta de Miguel, ha estado replicando en su cuenta de X (antes Twitter) todos los contenidos acerca de su abuelo en los medios de comunicación españoles. Incluso Sandra no es fanática del Madrid, sino de su máximo rival: FC Barcelona.

Le puede interesar: Así quedaron los grupos de Champions: PSG, Milan, Dortmund y Newcastle, en la misma zona