La incertidumbre de los colombianos que juegan en Rusia y Ucrania

Wilmar Barrios, volante del Zenit, es el segundo futbolista extranjero más costoso de la Liga Rusa. / Getty Images Foto: Quality Sport Images

Las guerras arrasan con todo a su paso. No hay ámbito que no se vea afectado por un conflicto armado. El escenario deportivo no es la excepción. Ya hemos visto la exclusión de deportistas y federaciones rusas en competiciones como los Juegos Olímpicos de Invierno, la Europa League o el próximo Mundial de Catar. Y en medio de estas sanciones por la invasión a Ucrania, la FIFA, por ejemplo, también anunció hace unas semanas que los futbolistas no oriundos de Rusia podrían liberarse de sus contratos con equipos de ese país. “Tras las decisiones adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA encaminadas a la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy de forma conjunta suspender a todos los equipos rusos, tanto a sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, dice el comunicado que compartió la FIFA.

