La protesta de los futbolistas de Irán contra EE. UU., mientras Infantino estaba en el palco

Los jugadores de Irán muestran las imágenes de sus compatriotas asesinados ante la mirada del presidente de la FIFA. Foto: Agencia AFP

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La selección de Irán protagonizó un fuerte gesto político antes del amistoso que terminó con goleada 5-0 sobre Costa Rica en Turquía. En la previa del partido, los futbolistas saltaron al campo con fotografías de víctimas de los recientes bombardeos en su territorio, en un acto que se dio ante la mirada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien estaba presente en el palco.

El equipo iraní exhibió imágenes de niños fallecidos, incluidos casos como el de las niñas afectadas en Minab, así como fotografías de escombros en Teherán, instalaciones deportivas destruidas y miembros de la Media Luna Roja y bomberos que han atendido emergencias tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

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El gesto, cargado de simbolismo, marcó el tono de una jornada que trascendió lo deportivo. Más allá del resultado abultado en el marcador, la selección iraní utilizó el escenario del fútbol internacional para visibilizar el impacto de la guerra en su población civil, especialmente en niños, en una escena que volvió a poner sobre la mesa el tema de su participación en la próxima Copa del Mundo.

¿Irán jugará el Mundial en Estados Unidos?

La presencia de Irán en el Mundial de 2026 estuvo en duda durante las últimas semanas por versiones cruzadas desde el propio gobierno iraní, que llegaron a sugerir que la selección no participaría en el torneo.

Incluso, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mencionó la posibilidad de que el equipo asiático disputara sus partidos en territorio mexicano, como alternativa ante las tensiones políticas y de seguridad que rodean su participación.

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El escenario se tensó aún más tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que no podía garantizar la seguridad de la delegación iraní en suelo estadounidense, uno de los países sede del torneo. Sin embargo, la FIFA mantuvo su postura institucional y descartó cualquier cambio de sede especial para el equipo, defendiendo el principio de que todos los clasificados deben competir bajo las mismas condiciones del sorteo.

Tras el amistoso en Turquía y la victoria 5-0 sobre Costa Rica, Gianni Infantino despejó cualquier duda. El dirigente confirmó que Irán jugará el Mundial en las sedes asignadas: “Se jugará donde indique el sorteo”.

Además, explicó que viajó personalmente para destrabar la situación y fue contundente. “Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento”, dijo de la victoria.

Infantino acompanhando Irã x Costa Rica. Movimentação de bastidores para garantir a presença iraniana no Mundial.

pic.twitter.com/eNsxmpgH8x — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 31, 2026

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