Bosnia vs. Italia: hora, TV y dónde ver los cuatro repechajes europeos al Mundial 2026

Edin Džeko y Sandro Tonalli, figuras de Bosnia e Italia, respectivamente. Foto: FIFA

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Europa se juega su último tren rumbo al Mundial de 2026. Este martes, cuatro finales de repechaje definirán los últimos cupos del continente para la cita en Norteamérica, con una jornada cargada de presión, historia y cuentas pendientes en selecciones que no pueden permitirse otro tropiezo.

El foco principal estará en Zenica, donde Italia se enfrenta a Bosnia-Herzegovina con la obligación de volver a un Mundial tras sus ausencias en 2018 y 2022. La Azzurra llega golpeada por esos antecedentes y con la presión de evitar un tercer fracaso consecutivo que sería considerado un desastre nacional.

Los italianos vienen de superar a Irlanda del Norte y hasta celebraron, puertas adentro, el triunfo de Bosnia sobre Gales en semifinales, al considerarlo un rival más accesible. Del otro lado, Bosnia quiere repetir su única participación mundialista, la de Brasil 2014, y aprovechar la localía para dar el golpe.

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En Solna, Suecia y Polonia protagonizan otro de los duelos más atractivos de la jornada. Viktor Gyökeres, figura del Arsenal y autor de un triplete en semifinales, lidera a los suecos en busca de regresar a una Copa del Mundo tras varias ausencias recientes.

Polonia, por su parte, confía en la experiencia de Robert Lewandowski, quien a sus 37 años podría estar disputando su último intento por llegar a un Mundial. El delantero del Barcelona fue clave en la remontada ante Albania y ahora afronta un duelo de pronóstico abierto.

En Pristina, Kosovo recibe a Turquía en un partido con un fuerte componente histórico. Los locales sueñan con clasificar por primera vez a un Mundial desde su independencia en 2008, en lo que sería el mayor logro deportivo de su corta trayectoria.

Turquía, en cambio, ve esta como una oportunidad inmejorable para regresar a la Copa del Mundo, algo que no logra desde su tercer puesto en 2002. Con una generación renovada y mayor experiencia, parte como favorita ante un rival que jugará con el impulso de su gente.

La última llave se disputará en Praga entre República Checa y Dinamarca. Los daneses llegan con confianza tras golear en semifinales y con un historial favorable en los enfrentamientos recientes ante los checos.

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República Checa, sin embargo, viene de una clasificación sufrida en penales y apela a su carácter para volver a un Mundial después de dos décadas. Será un cruce cerrado entre dos selecciones con argumentos distintos, pero con el mismo objetivo.

¡AGÓNICO FINAL EN LOS PRIMEROS PARTIDOS DE REPECHAJE EUROPEO! 😱



Tandas de penales resolvieron los últimos duelos. Solo hay cuatro boletos para estos encuentros:



🇮🇹 Italia vs Bosnia 🇧🇦

🇹🇷 Turquía vs Kosovo 🇽🇰

🇸🇪 Suecia vs Polonia 🇵🇱

🇩🇰 Dinamarca vs Chequia 🇨🇿 pic.twitter.com/vdGV2Ljeyc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 26, 2026

Hora y dónde ver los cuatro partidos del repechaje europeo

Cada uno de estos partidos definirá el destino de los clasificados en la fase de grupos. Italia o Bosnia irán al Grupo B; Suecia o Polonia al Grupo F; Kosovo o Turquía al Grupo D; y República Checa o Dinamarca al Grupo A.

La jornada se disputará este martes desde la 1:45 p.m. (hora de Colombia) y todos los partidos podrán verse a través de ESPN, en una tarde que terminará de completar el mapa europeo rumbo al Mundial de 2026.

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