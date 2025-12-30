La regla del fuera de lugar cambiará para siempre: esto fue lo que dijo Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la Casa Blanca, Washington, Estados Unidos. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

“Quizá en el futuro el jugador deberá estar completamente por delante del último defensor para que sea fuera de juego”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Esto en el marco de la reciente polémica por la actual regla del fuera de lugar que rige en el fútbol.

Esta establece que para que un futbolista esté en fuera de lugar debe tener al menos una parte de su cuerpo, con la cual podría anotar un gol, por delante de cualquier parte del cuerpo del último defensor. Sin embargo, muchas críticas han surgido en contra de esta norma.

Los detractores alegan que, al no establecer una distancia mínima entre el atacante y el defensa para configurar el fuera de lugar, esta reglamentación se desvirtúa, pues no representa una verdadera ventaja estar uno, dos o tres centímetros por delante del contrincante.

Arsène Wenger, histórico entrenador del Arsenal de Inglaterra y actual director de desarrollo de fútbol en la FIFA, ha propuesto que el fuera de juego solo se haga efectivo en caso de que el delantero tenga todo su cuerpo por delante del futbolista que defiende el arco.

¿Cambiará la regla del fuera de lugar para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

“Seguimos mirando cómo pueden evolucionar las reglas para hacer el juego más ofensivo, más atractivo. Las interrupciones del juego deben ser reducidas al mínimo”, declaró Infantino durante el World Sports Summit celebrado en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Aunque este nuevo reglamento ya ha sido utilizado en algunos torneos juveniles de la FIFA, aún debe pasar por la aprobación de la IFAB (International Football Association Board) el organismo mundial que establece y modifica las reglas del juego del fútbol mundial.

Esta organización se reúne anualmente para atender este tipo de asuntos, siendo el 20 de enero de 2026 la reunión más cercana en la que deberá tomar una decisión sobre el concepto de fuera de lugar y si finalmente va a cambiar y se implementará en el próximo Mundial.

Eso sí, esto último parece poco probable por los pocos casos reales que tiene el órgano rector del fútbol para incluir en la Copa del Mundo del próximo año. Aun así, de aplicarse, cambiaría por completo la manera de jugar de atacantes, defensores, equipos y selecciones.

