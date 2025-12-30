Logo El Espectador
Se acaba el premio The Best: así será el nuevo galardón de la FIFA, es oficial

Gianni Infantino anunció la creación de un nuevo premio, que reemplazará a The Best, para premiar al mejor futbolista del mundo.

30 de diciembre de 2025 - 04:33 p. m.
La FIFA anunció el fin de los premios The Best, una decisión que empezará a aplicarse desde el próximo año y que marcará un cambio profundo en la forma como el organismo reconoce a las principales figuras del fútbol mundial.

El anuncio se hizo el lunes 29 de diciembre durante la Cumbre Mundial del Deporte, celebrada en Dubái, escenario elegido para presentar la nueva etapa de los galardones oficiales del máximo ente del balompié.

De acuerdo con la FIFA, el nuevo reconocimiento —cuyo nombre todavía no ha sido revelado— será “la única ceremonia anual de entrega de premios oficial” del organismo.

“Reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino”, señaló la entidad en su comunicación oficial, en la que dejó claro que este evento reemplazará definitivamente a The Best.

La competencia de los principales premios del fútbol mundial

Los premios The Best se entregaron entre 2016 y 2025, periodo en el que se consolidaron como uno de los reconocimientos más visibles del calendario futbolístico internacional.

La última gala distinguió al francés Ousmane Dembélé y a la española Aitana Bonmatí, cerrando así un ciclo que buscó ofrecer una alternativa directa al Balón de Oro y a otros galardones históricos del fútbol.

Según informó la FIFA, la nueva ceremonia se realizará en alianza con el Consejo de Deportes de Dubái. “Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái”, indicó el organismo.

Además, se anticipó que en los próximos meses se conocerán más detalles de un evento que competirá directamente con otros galardones de gran prestigio, como el Balón de Oro.

