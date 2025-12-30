Luis Díaz, nominado al mejor gol del año por su tanto “imposible” con Bayern: vote acá

El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich que le dio la vuelta al mundo. Foto: EFE - Filip Singer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz fue nominado al mejor gol del año en la Bundesliga por la anotación que marcó con Bayern Múnich contra Unión Berlín, en el partido correspondiente a la fecha 10 del campeonato alemán.

El tanto, que rápidamente dio la vuelta al mundo, fue catalogado como “imposible” por la complejidad técnica de su ejecución y por el mínimo margen de error con el que el colombiano logró definir.

Así fue el gol de Luis Díaz, recuérdelo en video

La acción comenzó con un control magistral al borde del área, cuando Díaz bajó la pelota con precisión quirúrgica y encaró de inmediato al arco rival. En una jugada de intuición y lectura perfecta, el extremo colombiano se apoyó en una pared con Josip Stanisic, que le devolvió un balón largo y exigente, obligándolo a ir al límite físico para mantener viva la acción.

Díaz tuvo que rescatar la pelota casi sobre la línea final, estirándose y deslizándose para evitar que se perdiera. En ese gesto, ya incómodo y sin ángulo aparente, encontró el tiempo para ejecutar un regate corto, deshacerse de la marca y preparar una definición poco común.

El remate fue tan preciso como inverosímil: la pelota se coló entre el larguero y el primer palo, en un espacio microscópico que dejó sin reacción al arquero. Según los registros técnicos, el ángulo disponible era de apenas 1,8 grados entre el balón y la línea de meta, una dificultad apenas inferior a la de convertir un gol olímpico.

El gol de Luis Díaz, nominado entre los mejores del año en la Bundesliga: vote así

La Bundesliga incluyó el tanto del colombiano entre los 15 goles postulados para el premio al mejor del año, una lista que reúne lo más destacado de la temporada en Alemania. El gol de Díaz no solo impactó por su estética, sino por la suma de factores técnicos, físicos y de lectura del juego que confluyeron en una sola acción.

Los aficionados pueden votar por el gol de Díaz a través de la aplicación oficial de la liga alemana.

Impresionante 2025 de Luis Díaz con Bayern

La nominación llega como un reflejo del año fulgurante que vive el colombiano en su primera temporada con Bayern Múnich. En total, Díaz acumula 13 goles en 22 partidos sumando todas las competencias, números que confirman su impacto inmediato en uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo.

En la Bundesliga, sus cifras también impresionan: ocho goles y seis asistencias, siendo estas últimas seis de las siete que registra en toda la temporada. Su influencia no se limita a la definición, sino que atraviesa el juego ofensivo del equipo, participando de manera constante en las jugadas decisivas.

El arranque de Luis Díaz en Múnich ha sido espectacular, a tal punto que ya es considerado uno de los mejores futbolistas de la temporada en Alemania. Su regularidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en momentos clave lo han convertido en una pieza central del esquema bávaro.

Por eso, más allá del premio al mejor gol, el colombiano empieza a figurar en las predicciones de los grandes reconocimientos individuales del curso. El tanto ante Unión Berlín no fue un destello aislado, sino la confirmación de un futbolista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en la élite del fútbol europeo.

⭐️ Según informó el medio intenracional 'Goal', así está la carrera rumbo al BALÓN DE ORO 2026:



1. Harry Kane.

2. Erling Haaland.

3. Kylian Mbappé.

4. Lamine Yamal.

5. Declan Rice.

6. Vitinha.

7. Michael Olise.

8. LUIS DÍAZ 🇨🇴

9. Lionel Messi.

10. Achraf Hakimi.



Después de… pic.twitter.com/Opj6ga68vy — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) December 28, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador